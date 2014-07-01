Уменьшить число депутатов нельзя по закону, увеличить можно. Но зачем?

УправлениеУменьшить число депутатов нельзя по закону, увеличить можно. Но зачем?
В ходе традиционного инфочаса городской секретарь Нарвы Антс Лийметс отвечал на вопросы журналистов и подвёл некоторые итоги работы нынешнего состава городского собрания.
Антс Лиметс: в ходе избирательной кампании появилась одна спорная ситуация с экскурсиями для школьников. Сергей Башилов
«Прогульщиков» тоже сосчитали
Так, в течение созыва было проведено всего 49 заседаний, и последнее из них прошло 21 сентября этого года. Собираться в этом составе нарвские депутаты уже больше не будут, если только, конечно, не случится что-то чрезвычайное. Поэтому следующее заседание, скорее всего, пройдёт уже для нового состава, а каким он будет, определится на октябрьских выборах.
Антс Лийметс поделился с журналистами некоторыми подготовленными им статистическими данными. Они касались, например, посещения депутатами заседаний горсобрания. Так, лидерами в данной категории, посетившими все 49 сессий, оказались Владимир Бутузов и Алексей Мяги. Близки к самым дисциплинированным депутатам Александр Ефимов и Сергей Львов, набравшие 98 процентов посещаемости, а также Надежда Синякова, Юрий Рауд и Елена Пахомова (96 процентов). Наименьший процент (47) демонстрирует лидер блока «Наша Нарва» Катри Райк.
Лучше меньше, но лучше?
Один из предварительно заданных городскому секретарю вопросов касался количества мест в депутатском корпусе. Может ли он, корпус, быть меньше, интересовались наши читатели. Господин Лийметс разъяснил, что хотя количество мест в собрании Нарвы устанавливает само городское собрание (а сейчас оно делает это уже для следующего своего состава), согласно закону о выборах в местные органы власти, депутатов в нашем городе не может быть меньше чем 31. Увеличить же количество мест в горсобрании возможно. Но целесо- образно ли? Ведь любое увеличение числа депутатов ведёт к дополнительным расходам, и это одна из причин того, что именно 31депутат - это минимальное число для Нарвы, в которой сейчас зарегистрировано около 59 тысяч жителей.
Нарушений пока не выявлено
В день выборов 15 октября в Нарве будет открыто 10 избирательных участков. Электронное голосование состоится, несмотря на разные слухи.
Делясь новостной информацией, связанной с подготовкой к выборам, Лийметс сообщил, что в Нарве меньше, чем, например, в Таллинне, голосуют дистанционно (с помощью Интернета и компьютера), и, возможно, это связано с привычками местных жителей. Многие пенсионеры не согласны иметь дело с современной техникой, но зато они традиционно, по старинке сами приходят на избирательные участки.
В плане волеизъявления избирателя путем дигитального голосования было отмечено, что за этим будут строго следить. В случае если с одного компьютерного адреса будет подано слишком много голосов, это будет зафиксировано. Хотя подавать с одного компьютера больше одного голоса допускается.
До сих пор, отметил городской секретарь, нарушений в ходе избирательной кампании не происходило, но появилась одна спорная ситуация с экскурсиями для школьников, которые организовал на своём предприятии «Нарва Веси» Алексей Воронов. Дело в том, что кандидат проводит ещё и агитацию, и хотя это не является прямым нарушением закона, но, с моральной точки зрения, предосудительно. Все-таки речь идёт о школьниках, которые подобными стараниями агитаторов «встраиваются» в рамках своего учебного процесса в другой, навязанный им, и называющийся выборным.
Сергей Башилов
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