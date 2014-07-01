Решения под «занавес» созыва

Дата публикации: Сегодня, 10:32

В четверг, 21 сентября, депутаты Нарвского горсобрания собрались на 49-е - последнее в этом созыве - заседание. Его начало отчетливо напомнило о том, что мы живем в ожидании выборов.

Нарвитяне уже привыкли к площадке у ДК «Ругодив» без фонтана. Фото: Татьяна Завьялова

В качестве разминки

Получившего судимость и выбывшего из депутатских рядов Федора Овсянникова заменил Эльдар Эфендиев, а в начале заседания коллеги поздравили с прошедшим днем рождения Надежду Синякову, официально объявившую о завершении своей политической карьеры, которая продолжалась на протяжении почти 30-ти лет. Антс Кутти усомнился в законности политической рекламы, вывешенной в Доме попечения, а Алексей Мяги раскритиковал мэра Тармо Таммисте за слишком частые и дорогостоящие командировки, в которых, по его подсчетам, мэр проводит якобы более половины своего рабочего времени. В вину мэру было поставлено и отсутствие расписания на автобусных остановках, и военные игры со стрельбой из пулеметов на улицах города. «Нужен ли нам такой мэр ?», - вопрошал Мяги и в завершение своей речи предложил мэру отправиться восвояси. Потому что Нарвой, по его словам, должны управлять нарвитяне.

Все 30 лет на посту народного избранника Надежда Синякова была одним из самых активных депутатов, в последнее время — от оппозиции. Архив «ВП»

Выступившая позже Надежда Синякова напомнила Алексею Мяги, что это коалиция с его участием решала, кому и куда ездить. «Вы 4 года молчали, а перед выборами вдруг решили выступить», - пристыдила молодого коллегу Синякова. Александр Ефимов поблагодарил «старожила» горсобрания «за доходчивый урок политической культуры», а Владимир Бутузов и Алексей Воронов призвали коллег соблюдать нормы предвыборной борьбы.

Не у нас во дворе!

Благодаря решениям, принятым «под занавес» истекающего срока созыва, муниципальный бюджет вырос на 73 миллиона евро. Было утверждено софинансирование проекта «Каждая дорога ведет к Храму», согласно которому город в случае получения поддержки от программы должен будет финансово (в размере 25 процентов) поучаствовать в нем. В бюджете города в период 2018-2019 годы на это запланировано до 2850 евро. Проект предусматривает развитие объектов православного наследия, а также тематических маршрутов семейного и паломнического туризма.

Второй вопрос из повестки дня, связанный с церковной тематикой, а именно инициирование детальной планировки земельного участка 26 Июля, 9, где приход Нарвских святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия Эстонской православной церкви Московского патриархата намеревался построить новую церковь, был снят с повестки дня. Внятного объяснения этому на заседании не прозвучало, но по его окончании представители СМИ получили у председателя горсобрания Александра Ефимова документ, который проливает свет на ситуацию. Этим документом является обращение к депутатскому корпусу жителей Кренгольмского микрорайона, которые обеспокоены планами строительства церкви и выделением земли для ее возведения без учета их мнения.

Против разрешения на строительство церкви во дворе домов 7 и 25 по улице 26 Июля уже собрано порядка 200 подписей.

Мечтать не вредно

Были внесены изменения в Программу развития города. Теперь в число важных городских приоритетов входит составление общих планировок города и садовых кооперативов, планируется обустроить новые парки и зоны отдыха, сделать новый городской сайт, нарвский туристический портал и электронный архив строительных проектов, провести реновацию детсада Kakuke, а в детском саду Põngerjas заменить систему отопления.

Через пару лет в Нарве обещает появиться площадка для выгула собак, а к 2021 году — заработать фонтан у ДК «Ругодив». Предложение Юрия Рауда вычеркнуть эту строку из программы, подразумевающую 450 тысяч евро, и забыть об этом ненасытном (в плане съедания городских денег) фонтане, как о страшном сне, лишь раздражающем горожан, поддержки у коллег не нашло. К слову, заложенная плиткой чаша фонтана по каким-то причинам и сегодня постоянно намокает, причем это происходит даже в сухую и солнечную погоду.

Какие-то пункты программы на сегодня уже выполнены, а какие-то еще ждут своей очереди, а точнее - поддержки в фондах. Например, в этом году должен был быть построен стадион у Дома народов, а в аквапарке счастливые горожане, как можно понять из программы, могли бы купаться уже в 2018 году. Познакомиться с внушительным 20-страничным документом можно на сайте города. Он включает самые смелые идеи от строительства Стокгольмской площади до восстановления домика Петра 1. Жаль только, что и к началу третьего десятилетия 21 века добрая часть этих идей останется лишь на бумаге.

Какой же гимназист без спорта?

И в заключение — о гимназии. Взамен новой гимназии, которую государство намерено построить в Нарве для всех гимназистов независимо от их родного языка, город безвозмездно отчуждает в пользу Эстонской Республики участки земли по адресам Пушкина 29а, 31 и 33 для строительства учебного здания. Не обошлось на заседании без упреков в затянутости решения вопроса, в ходе которого город, по выражению одного из депутатов, «прошляпил вторую гимназию».

Как пояснил журналистам в кулуарах заседания вице-мэр города по вопросам культуры и образования Вячеслав Коновалов, в Министерстве образования пришли к выводу, что строительство в Нарве двух гимназий нецелесообразно: количество выпускников Эстонской гимназии в 2021-2022 годах составит не более 30 человек.

Строить для такого числа учащихся отдельную гимназию невыгодно с экономической точки зрения. В Нарве будет построена гимназия по типу Йыхвиской, где будут работать как русское (60:40), так и эстонское отделения. В более детальное соглашение о намерениях нарвской стороной были отправлены поправки. Они предусматривают участие города в составе комиссии по выборам директора гимназии, голос города при определении названия будущей гимназии. Также город попросил скорректировать число обучающихся в гимназии до 900 человек.

Еще одним моментом переговоров было внесение в договор, по просьбе депутатов, возведение спортивных сооружений для учащихся гимназии. И несмотря на то, что во время приезда министра образования в Нарву говорилось, что спортивные сооружения по всей стране не могут быть построены за счет средств, выделяемых на реорганизацию гимназической сети, побывавший на днях в Нарве представитель министерства по государственной недвижимости Индрек Рийсаар сообщил, что сейчас министерство готово пойти на уступки и построить в гимназии спортивный зал. Вячеслав Коновалов отметил также, что в проект договора будет вписана и находящаяся по соседству Кесклиннаская гимназия, нуждающаяся в ремонте.

Светлана ИЛЬИНА