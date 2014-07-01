Юри Ратас: бюджет 2018 - новая реальность для Северо-Востока

Дата публикации: Сегодня, 13:33

Государство годами упрекают в том, что оно уделяет слишком мало внимания Северо-Востоку страны. Действительно, были времена, когда проблемы Ида-Вирумаа были для Тоомпеа как бельмо на глазу. Однако хочу сказать, что для нынешней коалиции регион стал скорее лупой, в которой особенно выпукло видны не только все проблемы, но и все возможности, перед лицом которых стоит и Эстония в целом. И именно такой подход, надеюсь, найдет отражение в государственном бюджете 2018 года, проект которого кабинет министров согласовал неделю назад.

По словам премьер-министра, на Северо-Востоке в ближайшие годы планируется,

в частности, создание и развитие нескольких медицинских центров.

Весной правительство наметило четыре важнейшие и тесно взаимосвязанные цели, к достижению которых государство должно двигаться в течение ближайших лет. Это рост народонаселения и уровня благосостояния жителей нашей страны, сплочение общества, укрепление национальной безопасности и экономический рост.

Прогнозируемый показатель экономического роста в 2017 году — 4,3 процента, в будущем году этот показатель составит 3,3 процента. Это говорит о том, что экономика работает в нужном ритме, а наша задача – позаботиться о том, чтобы экономический подъем стал долгосрочным явлением и его плоды были доступны всем слоям населения во всех регионах Эстонии.

В настоящее время правительство разрабатывает стратегию инвестиций в Ида-Вирумаа. Ее составление и эффективное претворение в жизнь невозможно без тесного сотрудничества с местными самоуправлениями и частным сектором. В начале сентября я принимал в Доме Стенбока делегацию предпринимателей Северо-Востока, которые делились со мной своими планами развития и трудностями, которые их тормозят. Это, в первую очередь, нехватка рабочей силы, за которой стоят такие факторы, как старение населения, отток молодежи в другие уезды и за границу, недостаточная развитость региональных систем здравоохранения и образования, возможностей проведения досуга, транспортной системы.

Печально, когда ради того, чтобы гарантировать себе и своим близким достойный уровень жизни, люди вынуждены против воли покидать родные места. Чтобы позволить развиваться не только столице и ее окрестностям, но и другим регионам Эстонии, правительство увеличило доходную базу местных самоуправлений, запланированы инвестиции в дорожное строительство и усовершенствование транспортной системы, в развитие культурных и спортивных сооружений.

Одним из крупных проектов, которые предстоит претворить в жизнь именно в Ида-Вирумаа, является строительство в Нарве колледжа Академии внутренней безопасности. Возведение комплекса на улице Кереса обойдется примерно в 12,8 миллиона евро и приведет к созданию 20 новых рабочих мест, а также откроет множество новых возможностей для жителей Северо-Востока.

Это не только шанс для местной молодежи получить современное образование с последующим трудоустройством в родных местах, но и, например, отличный бассейн на восемь дорожек вместо изначально запланированных четырех. Как человек, в жизни которого спорт всегда играл важную роль, я очень доволен тем, что рядом с кадетами Академии заниматься спортом и отдыхать с пользой для здоровья смогут и нарвитяне, которые прежде были лишены такой возможности. В бюджете будущего года на строительство бассейна выделено дополнительно два миллиона евро.

Кроме того, например, уже принято решение о переезде в Ида-Вирумаа Фонда интеграции и об открытии здесь Дома эстонского языка.

Чтобы улучшить доступность медицинских услуг, еще весной правительство договорилось за четыре года направить в сферу здравоохранения 215 миллионов дополнительных средств и начать платить социальный налог за неработающих пенсионеров. Если говорить конкретно о Северо-Востоке, то в ближайшие годы здесь планируется создание и развитие нескольких медицинских центров. Государство будет поддерживать, например, обновление комплекса Ида-Вируской больницы. С помощью государства к следующему лету должен быть реновирован Нарвский центр семейных врачей.

Для того, чтобы улучшить транспортное сообщение между столицей и Северо-Востоком, в бюджете предусмотрено 17 миллионов евро на увеличение скорости железнодорожного сообщения на участке между Тапа и Нарвой до 135 километров в час, а также 15 миллионов евро на повышение безопасности движения на шоссе Таллинн – Нарва.

Также у правительства есть основания надеяться, что Ида-Вирумаа многое выиграет от таких общегосударственных начинаний, как повышение пенсий, которое, согласно прогнозу, может достигнуть 6,3 процента (в среднем с 416 до 442 евро), и реформа подоходного налога, направленная на облегчение положения тех людей, чьи доходы находятся на среднем уровне или не дотягивают до него. В будущем году необлагаемый подоходным налогом минимум для большинства трудящихся составит 500 евро, это означает, что люди, получающие зарплату до 1200 евро, выиграют от реформы 64 евро в месяц (это более чем 700 евро в год), в плюсе же окажутся все, чьи доходы не превышают 1776 евро.

Сегодня дорога из Ида-Вирумаа в Таллинн многим кажется, фигурально выражаясь, намного короче, чем обратный путь из столицы на Северо-Восток. Я надеюсь, что бюджет 2018 года внесет заметный вклад в устранение этого несоответствия.

Юри РАТАС, премьер-министр Эстонии

для «Нарвской Газеты» и «Виру Проспекта»