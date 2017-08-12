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Управление
Городские власти Нарвы задумались о покупке бомбоубежища

Дата публикации: Сегодня, 12:09

Неожиданная идея родилась на заседании депутатской комиссии по городскому имуществу и хозяйству Нарвского горсобрания. Её члены считают, что городу стоит выкупить у нынешнего владельца бомбоубежище, расположенное на Кренгольмском острове. Оно могло бы стать ещё одной достопримечательностью Нарвы. Тем временем, стало известно, что музей появится на бывших хлопковых складах Кренгольма.

 

Городские власти Нарвы задумались о покупке бомбоубежища

Бывшая Кренгольмская мануфактура с высоты птичьего полёта. Справа - остров Кренгольм, где в деревьях рядом с двумя мостами и притаилось бомбоубежище. YouTube-канал “Мы из Эстонии”

Под смотровой площадкой нашли убежище

Город оформляет ходатайство на передачу в муниципальную собственность участка земли в северной части острова Кренгольм, рядом с ведущим на остров мостом. Здесь предполагается устроить смотровую площадку, с которой туристы смогли бы увидеть водопад.

Территория, которую планируется благоустроить, сейчас принадлежит государству, но представляющая интересы государства уездная управа не приняла просьбу города, потребовав сначала разобраться, кому принадлежат подземные коммуникации на этом участке.

- Стали разбираться, и выяснилось, что на данной территории находятся объекты, принадлежащие фирме Narva Gate, владельцу недвижимости бывшего Кренгольма - фекальная насосная станция, тампонированная артезианская скважина и заглублённое убежище, - рассказал на заседании депутатской комиссии Сергей Тысятов, руководитель отдела геодезии и землеустройства Департамента архитектуры и городского планирования.

По его словам, департамент предлагает отказаться от тех участков, на которых находятся насосная станция и заброшенное бомбоубежище, и просить у государства только ту землю, которая минимально необходима для строительства смотровой площадки над рекой.

 

Склады Кренгольмской мануфактуры превратятся в музей

На создание уникального туристического аттракциона Фонд развития предпринимательства выделил свыше 3,5 млн евро, сообщила «Актуальная камера».

Поддержанная фондом идея заключается в том, что на хлопковых складах бывшей прядильной и вязальной фабрики должен появиться музей под рабочим названием «Кренгольмский мир текстиля».

Экспозиции будут знакомить с историей Кренгольма, также затрагивая тему текстиля и дизайна. Более подробно - читайте в одном из следующих номеров “ВП”.

А вдруг пригодится?

Вокруг этого предложения сразу развернулась дискуссия.

- Я бы предлагал не отказываться от бомбоубежища - возможно, оно пригодится в будущем, - заметил председатель комиссии Алексей Мяги.
- В свете недавнего визита американского вице-президента Майка Пенса, который обещал, что в Эстонии установят противоракетные комплексы Patriot, я бы тоже не отказывался от бомбоубежища, - пошутил лидер коалиции горсобрания Алексей Воронов.

По словам Воронова, в бомбоубежище вполне можно было бы организовать кафе для туристов, а также водить туда экскурсии.

Сейчас участок порос деревьями и кустами. Убежище довольно большое - его размеры на поверхности земли 15 на 30 метров.

 

Городские власти Нарвы задумались о покупке бомбоубежища

Бомбоубежище - движимая вещь

Парадоксально, но по словам Сергея Тысятова, бомбоубежище сейчас не считается недвижимостью. Это просто вещь, принадлежащая частной фирме. При этом закопана эта вещь в землю на участке, который принадлежит государству.

По заверению чиновника, по закону в таком случае город не имеет оснований муниципализировать землю. Её должен оформить в собственность владелец убежища - фирма Narva Gate, владеющая недвижимостью бывшей Кренгольмской мануфактуры.

Но членов депутатской комиссии эти слова не убедили. Практически единогласно (при одном воздержавшемся) они проголосовали за то, чтобы начать переговоры о возможности покупки бомбоубежища у нынешнего владельца. Если эта сделка действительно состоится, у города будут основания просить у государства землю, где расположено заброшенное сооружение.

 

Николай Андреев

Городские власти Нарвы задумались о покупке бомбоубежища

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