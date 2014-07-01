Муниципальные предприятия: хозяин один, а интересы - разные?

УправлениеМуниципальные предприятия: хозяин один, а интересы - разные?
Городское собрание Нарвы обсудит, можно ли передавать городскую землю городским же предприятиям и учреждениям без проведения торгов.
С одной стороны, это лишь “перекладывание из одного кармана в другой”, но с другой - отход от правила, что покупателя определяет открытый конкурс, похоже, вызывает недоверие даже между членами правящей коалиции горсобрания.
Часть парковки перед Нарвским спортцентром используется другим городским учреждением. Николай Андреев
Как пояснил член управы Георгий Игнатов, выступая во время предварительного обсуждения вопроса на комиссии горсобрания по городскому имуществу и хозяйству, речь идёт о возможности по решению горсобрания передавать право застройки на принадлежащие городу участки, но только тем предприятиям и учреждениям, которые на 100% принадлежат городу.
В большинстве случаев право застройки продаётся на открытых торгах. Получает его тот, кто предложит большую цену или лучшие условия. Около двух лет назад горсобрание сделало послабление - разрешило без торгов передавать право застройки тем организациям (в том числе, частным фирмам), которые оказывают населению культурные, образовательные и иные общественно важные услуги. Это решение вызвало серьёзные споры, по мнению критиков оно открывало возможности для передачи земли не в интересах всего города.
|Передача или продажа права застройки очень похожа на продажу городского объекта, но на время, обычно на срок в несколько десятилетий. Этот механизм отличается от аренды тем, что владелец права застройки сможет свободно пользоваться участком, например, вести на нём строительство.
Новое послабление также было встречено с заметным подозрением. Сразу несколько членов депутатской комиссии по городскому имуществу и хозяйству интересовались, в чьих интересах оно принимается. Георгий Игнатов пояснил, что возникла проблема с платной парковкой, которая находится около спортцентра на ул. Раквере, ближе к перекрёстку с ул. Пушкина. Парковка используется муниципальным предприятием Trans-servis-N, которым руководит депутат Владимир Мижуй, но земля под парковкой принадлежит государству. Право застройки нужно установить, чтобы городское АО продолжало пользоваться парковкой.
Развернулась дискуссия, правильно ли вообще то, что за счёт платной парковки зарабатывает Trans-servis-N. Депутат и руководитель муниципального водоканала Алексей Воронов заметил, что расположенная рядом бесплатная парковка спортивного центра очевидно не справляется с нагрузкой.
Получается, что два городских предприятия управляют расположенными рядом парковками, но каждое - в своих интересах.
- Это неправильно, что мы не доверяем АО, которое на 100% принадлежит городу, - не согласился с критикой Георгий Игнатов.
Он считает, что поскольку руководство каждого муниципального предприятия и учреждения назначают городские власти, не является проблемой указать этому руководству, как нужно вести дела в интересах всего города.
В то же время, нельзя не отметить, что руководители, члены советов муниципальных предприятий и депутаты горсобрания - это зачастую одни и те же люди, которые, с одной стороны, должны действовать в интересах города, с другой - в интересах управляемых ими предприятий.
Вопрос о возможности передачи права застройки без конкурса городским предприятиям будет рассмотрен на сентябрьской сессии горсобрания.
Николай Андреев
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