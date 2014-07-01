Государственный язык один, но использование русского расширяется

УправлениеГосударственный язык один, но использование русского расширяется
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил Нарву с визитом 21 апреля, о чём “НГ” писала в прошлом номере. Сейчас, как и обещали, публикуем ответы премьер-министра на вопросы, заданные нашими читателями с помощью портала prospekt.ee.
Премьер-министр ответил на вопросы читателей портала prospekt.ee
- Когда в Эстонии будет решён, по примеру Финляндии, вопрос с двойным гражданством?
- В программе Центристской партии записано, что мы выступаем за то, чтобы разрешить двойное гражданство в пределах стран Европейского Союза. Многие граждане Эстонии пользуются свободой передвижения в пределах ЕС, некоторые связывают долгосрочные планы с жизнью в других странах Европейского Союза. Мы бы хотели, чтобы их опыт и знания были полезны и в Эстонии, чтобы они не чувствовали себя абсолютно оторванными от родины, и не должны были бы отказываться от эстонского гражданства, вступив в гражданство другой страны. На уровне правительства вопрос двойного гражданства не обсуждался.
- Когда русский язык станет вторым государственным языком?
- Согласно статье 6 Конституции ЭР государственным языком в нашей стране является эстонский язык. Правительство, в рамках коалиционного соглашения, предусматривает меры для популяризации эстонского языка. Например, в Нарве и Таллинне появятся Дома эстонского языка, на базе которых можно как совершенствовать свои знания в государственном языке, так и подготовиться к экзамену на гражданство. В то же время, что касается использования русского языка, то могу сказать, что правительством много делается для того, чтобы государственные услуги были доступны всем эстоноземельцам, вне зависимости от того, на каком языке они говорят. Информационные сайты правительства и парламента у нас работают на русском языке, то же самое и с порталом государственных услуг. Например, налоговую декларацию можно заполнить на русском, получить всю информацию и заполнить документы на получение удостоверения личности или паспорта и т.д на сайте и в самом департаменте полиции и погранохраны. В конце года, после того как мы возглавили правительственную коалицию, парламент принял поправку к закону, позволяющую обращаться за правовой помощью, подавать обращение в суд на русском языке, переводом за государственный счет суды будут заниматься сами. С начала года в аптеках появились переведенные на русский язык аннотации к наиболее популярным безрецептурным лекарствам, речь идет о трехстах наименованиях лекарственных препаратов, их можно спросить у аптекаря. Полтора года назад в Эстонии открылся общественно-правовой, финансируемый из государственного бюджета телеканал ЭТВ+, в рамках общественно-правового вещания работает Радио-4 на русском языке. Как я уже говорил в СМИ, это лишь некоторые примеры того, как имея в Эстонии один государственный язык – эстонский, можно выстраивать уважительные отношения со всеми ее жителями.
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