Отставки в Нарва-Йыэсуу: несостоявшаяся и возможная

Дата публикации: Сегодня, 11:52

Запланированное на сессии горсобрания Нарва-Йыэсуу голосование об отставке мэра Максима Ильина не состоялось - инициаторы отставки во главе с новым председателем горсобрания Калле Кекки передумали. Но их политические оппоненты на следующей сессии планируют объявить вотум недоверия самому председателю. На этом фоне горсобрание может не успеть ответить на идею правительства о слиянии с Силламяэ.

Наталья Мячина от имени нынешней оппозиции зачитала проект решения о недоверии председателю горсобрания. Фото: Николай Андреев

Отставка мэра не состоялась

Депутаты нынешней правящей коалиции ставили в вину мэру проволочки с подготовкой общей планировки города и детальной планировки территории Курзала. Но проект решения горсобрания об отставке мэра снял в начале заседания один из инициаторов отставки депутат Меэлис Сонг.

Как пояснил сам депутат, 18 апреля сторонники отставки мэра встретились с Максимом Ильиным. На этой встрече удалось прийти к компромиссу. Мэр пообещал, что детальные планировки будут готовы в августе.

- Мы общались полтора часа. Как мне показалось, мы пришли к соглашению, - рассказал мэр. - Но уже после встречи к претензиям добавился пункт о том, что я, якобы, незаконно использую “служебный” бензин.

Мэр считает, что претензии были лишь формальным поводом отправить его в отставку, а реальная причина - в политической борьбе внутри горсобрания. Напомним, мэр и городская управа досталась нынешней правящей коалиции “в наследство” от прежнего большинства в горсобрании. И рабочие отношения между мэром и новым руководителем горсобрания по- прежнему не ладятся. Так, ранее Калле Кекки заявлял, что мэр отказывается предоставлять ему рабочий кабинет, а на последнем заседании горсобрания руководители законодательной и исполнительной власти вступили в спор по поводу того, отправил или нет председатель мэру нужные для работы документы.

За день до сессии горсобрания состоялась встреча мэра с горожанами. Максим Ильин считает, что получил от жителей Усть-Нарвы поддержку, и именно это сыграло главную роль в том, что вопрос его отставки был снят с повестки дня. И действительно, перед началом заседания горсобрания жительница города Наталья Песочинская передала председателю горсобрания 259 подписей горожан в поддержку мэра Максима Ильина.

Сказать “нет” слиянию не успевают?

Депутаты, которые ранее составляли правящую коалицию, а теперь оказались в оппозиции, на этой же сессии 26 апреля предложили отправить в отставку нового председателя горсобрания Калле Кекки. Вопрос будет рассматриваться на следующем заседании горсобрания.

Пожалуй, самая серьёзная претензия к председателю заключается в том, что он не организовал работу горсобрания так, чтобы важные для города документы принимались в корректном виде и вовремя. Среди срочных вопросов - предложенное правительством объединение Нарва-Йыэсуу, волости Вайвара и города Силламяэ. Во всех этих самоуправлениях жители высказались против объединения, но правительство ожидает мнения и от городских властей.

- Мы переживаем, успеем ли мы подготовить наше мнение по поводу предложения правительства, - говорит депутат Наталья Мячина. - Ведь нужно обсудить его в комиссиях и принять на сессии горсобрания официальный ответ к 15 мая. Это - последний срок, когда мы можем отправить его в правительство. Если не укладываемся, решение правительства об объединении для нас считается принятым.

С опозданием горсобрание утвердило и результаты опроса горожан об объединении, но эта задержка не грозит проблемами, поскольку ут- верждение результатов голосования, по сути, формальность, которая на результаты опроса никак не влияет.

Также из-за некорректного оформления документов затягивается создание комиссии по совместной работе с Нарвой. Депутаты, находившиеся ранее в оппозиции, из-за противодействия оппонентов так и не смогли добиться начала официальных переговоров об объединении с Нарвой в отведённый законом об административной реформе срок. Оказавшись у власти, Калле Кекки продолжил продвигать идею сотрудничества с Нарвой, хотя объединение городов сейчас уже не стоит на повестке дня.

Николай Андреев