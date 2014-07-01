Жители не хотят объединяться с соседями

Дата публикации: Вчера, 15:51

Жители Силламяэ выступили против предложения правительства объединить город с волостью Вайвара и Нарва-Йыэсуу. Ранее и в этих двух самоуправлениях население не поддержало объединение. А в планируемой соседней огромной волости Алутагузе против слияния проголосовали свыше 96% участников опроса.

Иллюстративное фото

Большая волость Вайвара…

С воскресенья по понедельник в Силламяэ проходил опрос, где жителям предлагалось ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение волости Вайвара, городов Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в одно самоуправление под названием "Волость Вайвара" с включением в нее также частей города Кохтла-Ярве - Вийвиконна и Сиргала?"

Всего проголосовал 1501 человек или 12,7% от общего числа жителей, имевших право голоса. За объединение 233 жителя Силламяэ, против -1260 человек, еще восемь бюллетеней признаны недействительными.

Ранее аналогичные опросы прошли в Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара - жители этих самоуправлений также не поддержали инициативу правительства о создании новой административной единицы.

Когда в течение 2016 года проходил процесс переговоров о добровольном объединении Вайвараской волости и города Нарва-Йыэсуу, большинство жителей курортного города хотело объединиться с Нарвой. Однако власти этих самоуправлений не захотели даже вести переговоры с приграничным городом. В итоге в конце 2016 года был заключен договор об объединении Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости, но поскольку в этих самоуправлениях проживает меньше 5000 человек, правительство решило объединить их с городом Силламяэ.

.. и очень большая волость Алутагузе

Свыше 96% жителей нынешних восьми волостей Ида-Вируского уезда, которые правительство хочет объединить в одно гигантское самоуправление с рабочим названием Алутагузе, высказались против этого проекта.

Явка на референдуме по поводу объединения во всех восьми волостях превысила 50%, а против высказались от 96 до 98% участников голосования, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

План правительства предусматривает создание в Ида-Вирумаа волости, которая раскинется от Финского залива до Чудского озера.При этом города Кохтла-Ярве и Йыхви останутся независимыми.

Между тем на местах предвидят проблемы в управлении. Так, чтобы объехать за день все бывшие волостные центры, руководителю новой волости придется преодолеть свыше 170 километров. Причем в волости нет ярко выраженного центра, каким мог бы быть Йыхви.

По материалам ERR