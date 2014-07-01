Власть Нарва-Йыэсуу продолжает лихорадить

УправлениеВласть Нарва-Йыэсуу продолжает лихорадить
Фракция Meie решила снять с повестки заседания горсобрания Нарва-Йыэсуу, прошедшего 26 апреля, вопрос о выражении недоверия мэру города Максиму Ильину. Зато на следующей сессии депутаты, вероятно, будут обсуждать, отправлять ли в отставку председателя горсобрания.
Фото: Роман Викулов
Кризис в управлении Нарва-Йыэсуу проявился пару месяцев назад.
В феврале в курортном городке сложилась беспрецедентная ситуация, когда у горсобрания появился второй председатель Калле Кекки. Господина Кекки посчитали нелегитимным председателем 6 из 13 депутатов, не участвовавшие в сессии посвященной его избранию, в том числе единственный до того собрания председатель Инга Мушкина, не утверждавшая повестку дня соответствующего заседания, а также мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Ситуация двоевластия продлилась в курортном городе недолго — в спор вмешался уездный старейшина Андрес Ноормяги, рассудивший, что законным председателем является по-прежнему Инга Мушкина.
Но оставалась на своем месте госпожа Мушкина, избранная председателем всего лишь в декабре прошлого года, совсем недолго — уже в марте ей выразили недоверие и в законном порядке избрали Калле Кекке.
Собиравшаяся добиваться 26 апреля отставки мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина фракция Meie ставила ему в вину то, что он препятствовал работе Калле Кекки, не предоставляя ему отдельного кабинета в управе (в то же время сам Ильин объясняет не состоявшуюся передачу ключей от кабинета тем, что Кекки за ними к нему не обращался). Но главной претензией было якобы имевшее место затягивание мэром подготовки новой городской планировки, а также детальной планировки курзала.
Депутаты фракции Meie решение снять с повестки дня пункт о выражении недоверия мэру объяснили тем, что во время недавней встречи с Максимом Ильиным они все-таки нашли общий язык, поручив ему добиться подготовки обоих планировок к августу этого года. Изначально планировалось их принять еще в 2016 году.
Депутат Татьяна Пагаева сказала Delfi, что на решение их фракции поменять планы повлияло также то, что до выборов в местные самоуправления осталось всего полгода. "Выбирать нового мэра на полгода все-таки нецелесообразно. Тем более, что сам процесс его выбора вряд ли был бы быстрым", — сказала Пагаева.
Между тем, мэр предполагает, что передумать оппозиционных депутатов заставили подписи горожан в его поддержку, всего — 256, собранные инициативной группой. Также Ильин сомневается в том, что за его отставку проголосовало бы большинство. В этом с ним согласен депутат Райво Мурд, по информации которого седьмого народного избранника, желающего отправить мэра в отставку, просто не нашлось (всего в горсобрании Нарва-Йыэсуу 13 депутатов).
Сразу после того, как фракция Meie отказалась требовать отставки мэра, ее оппоненты в депутатском корпусе предложили отправить Калле Кекки в отставку. Данный вопрос будет решаться на следующей сессии горсобрания Нарва-Йыэсуу.
Депутат Наталья Мячина от имени своих единомышленников поставила в вину Калле Кекки плохое качество подготовки решений, связанных с административной реформой, в частности с ответом правительству на его предложение объединить Нарва-Йыэсуу, волость Вайвара и Силламяэ.
Роман Викулов
В мире
Эстония поддержала предложение оштрафовать Газпром...
В 2016 году на «Газпром» приходилось 93% импорта природного газа в Эстонию....
США запланировали сокращение финансовой помощи Украине на...
Обнародованный в марте план бюджета 2018 года предусматривает сокращение....
Опубликованы окончательные итоги первого тура выборов...
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен будут соперничать во втором туре....
Есть анекдот!
Особенности семейной жизни...
Если ты станешь моей женой, то я буду делать все возможное, чтобы прокормить свинью...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
Приглашаем партнеров к участию в "СН-2017"...
Приглашаем к сотрудничеству партнёров прошлых лет и новых спонсоров...
От редакции
Поработали творчески и узнали дорогу в «Ильмарине»...
Спектакли театра «Ильмарине» пришли посмотреть участники конкурса...
Выбор редакции
Здания на улице Койдула хозяева мечтают превратить в...
Эдуард Костин хотел бы обустроить отель класса «люкс» в средневековом стиле...
Бассейн — для кадетов и горожан...
Здание снесут после того, как построят комплекс зданий Нарвского колледжа Академии МВД...
Деловые вечеринки для местных бизнесменов - коктейль по...
В пятницу состоялась третья встреча в клубе «Шесть рукопожатий»...