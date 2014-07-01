Юрий Ратас: первый раз в Нарве как премьер-министр

УправлениеЮрий Ратас: первый раз в Нарве как премьер-министр
В минувшую пятницу в Ида-Вирумаа побывал с рабочим визитом премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Нарве из общего объема времени в программе было выделено всего полтора часа, но, утверждают организаторы встречи, личное представление о “точках развития” города и сопутствующих им проблемах г-н премьер получил.
А его нарвские однопартийцы получили обещание, что глава правительства приедет в Нарву в этом году еще несколько раз.
Одной из ключевых тем встречи, как сообщает отдел по связям с общественностью Нарвской горуправы, стал вопрос строительства в городе Нарвского колледжа Академии внутренних дел. Премьер-министр, в частности, отметил, что государство, выделившее на эти цели 1,4 млн евро, заинтересовано в том, чтобы с появлением нового учебного заведения у города также появились возможности для развития спортивной инфраструктуры. Г-н Ратас осмотрел участок, на котором запланировано строительство колледжа и посетил спортивную базу Äkkeküla. Разговор с представителями городской власти также касался участия Нарвы в европейских проектах. В Нарвской горуправе Юрий Ратас встретился с ее сотрудниками.
Организатор нарвской части визита премьер-министра, заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм отметил, что в качестве премьер-министра Юри Ратас побывал в Нарве впервые. Его визит сюда намечался еще в марте. Но в связи с неожиданно возникшей необходимостью подготовки Эстонии к председательству в ЕС был перенесен на 21 апреля. Он считает, что визит любого министра в Нарву имеет для города свои позитивные последствия, к примеру, горуправлению гораздо проще решать проблемы финансирования каких-либо нужд или проектов, если представитель государства побывал на месте. Таким образом появилась, в частности, надежда на финансовую помощь в реновации отрезка дороги от границы города до улицы Раху.
Андрус Тамм не скрывает, что за эти полтора часа нашлось время и для обсуждения внутрипартийных дел местных центристов, в большинстве своем это касалось предстоящих выборов.
Нашел премьер-министр время и для общения с журналистами, к сожалению, очень короткого. В том числе дал ответы на вопросы “Виру Проспекта” и “Нарвской Газеты”. Размышляя о возможных путях выхода из кризисной ситуации, связанной с необходимостью объединения Нарва-Йыэсуу, Вайвара и Силламяэ, г-н премьер подтвердил, что он в курсе несогласия большинства жителей этих населенных пунктов с таким вариантом исполнения административной реформы.
- Данная реформа предполагает, что она начинается с низов, то есть руководство самоуправления прежде всего должно познакомиться с мнением большинства жителей этих населенных пунктов, - пояснил Юри Ратас. - Цель реформы - чтобы наши услуги и иные возможности для жизнеобеспечения приблизились к людям. Если мнение населения отличается от мнения горуправления, тогда это вопрос к местным властям: слышат ли они своих избирателей.
Юри Ратас отметил, что из 69 подлежащих реформированию самоуправлений проблемы с объединением возникли у 22. Тем не менее у них есть еще 3 месяца, чтобы узнать отношение своих жителей к вариантам, теперь уже предложенным правительством.
Корреспондент портала Delfi задал премьер-министру вопрос из разряда самых популярных у местных жителей: что власти страны готовы сделать для Нарвы (руководство которой многие годы обижалось на невнимание к ней со стороны государства) после того, как Центристская партия стала в Эстонии правящей?
Молодой премьер охотно попозировал на фоне нарвских регалий и еще поблагодарил за сделанный снимок. Татьяна Завьялова
Молодой глава правительства как уже искушенный политик, каковым, в принципе, и является, начал ответ с того, что не является премьер-министром одной партии, он руководитель всей страны. И плавно перешел к принятым буквально за два дня до визита в Ида-Вирумаа решениям правительства по бюджетной стратегии.
И, вероятно, чтобы совсем уж не оторваться от заданного вопроса, г-н премьер сказал, что в течение месяца будет готова новая программа развития Ида-Вирумаа, и высказал уверенность, что надо очень внимательно изучить вопрос транспортной связи Таллинн-Нарва. «Это про скоростной поезд», - прошелестело в зале.
Еще два ответа на вопросы наших читателей главе правительства мы получили через госканцелярию. Их мы опуб- ликуем в следующем номере.
Татьяна Завьялова
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