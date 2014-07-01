Город заключил договор о сотрудничестве с Narva Unity

Дата публикации: Вчера, 16:41

6 апреля Нарвская городская управа заключила коллективный договор о сотрудничестве с Профсоюзом работников образования Narva Unity. Документ подписали мэр Нарвы Тармо Таммисте и руководитель профсоюза Сергей Смирнов. Договор будет действовать в течение трёх лет.

«В конце февраля мы подписали коллективный договор с Нарвским профсоюзом образования, теперь мы подписываем такой же договор с профсоюзом Narva Unity, который объединяет достаточно много наших работников культуры и образования. Я думаю, что это правильный шаг, и он поможет укрепить сотрудничество между профсоюзом и городом», – сказал Тармо Таммисте.

Как рассказал Сергей Смирнов, подписание договора о сотрудничестве с Нарвской горуправой стало значимым событием: - «Я оцениваю этот договор, как признание городом нашей организации. Это наш первый договор и на его основании теперь будет продолжаться наша работа».



Нелли Буйницкая

Советник по связям с общественностью

Нарвская городская канцелярия

Источник: Narva.ee