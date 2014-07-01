Половина депутатов Нарва-Йыэсуу предложила отправить в отставку мэра

Дата публикации: Сегодня, 10:55

Как сообщает портала rus.err.ee, половина депутатов городского собрания Нарва-Йыэсуу во главе с председателем Калле Кекки 3 апреля предложила выразить вотум недоверия мэру города Максиму Ильину.

Максим Ильин был выбран мэром Нарва-Йыэсуу в ноябре 2016 года. Фото: Архив «ВП»

Основные претензии: не сделана общая планировка города, нет изменений в ситуации с курзалом, мэр не дает кабинет и доступ в инфосистему председателю горсобрания.

«Я договаривался о встрече с мэром, но он отказывается встречаться. Вотум недоверия будем рассматривать на следующем собрании в апреле», - сказал Калле Кекки.

Дата заседания городского собрания еще не назначена.

Бывший председатель горсобрания курортного города, а теперь просто рядовой депутат Инге Мушкина считает, что причины для отставки мэра надуманные.

По словам депутата горсобрания Татьяны Пагаевой, поддержавшей вотум, основные претензии к мэру — он не идет на контакт с новым председателем, избранным в марте.

По словам Пагаевой, кандидат на место мэра города есть, но она не стала называть его имени, поскольку с ним еще даже не разговаривали.

Артур Тооман,

ERR