Городские власти Нарвы не могут добиться ясности от правительства

Дата публикации: Сегодня, 10:07

Странная ситуация складывается в последнее время в отношениях города Нарва и государства. Переезд Академии внутренней безопасности, строительство новых государственных гимназий, будущее Александровской церкви - по всем этим вопросам нарвские власти не получают ответов вовсе или ответы эти оказываются слишком размытыми.

Тармо Таммисте не может услышать на важные вопросы ни “да”, ни “нет”. Софья Боборенко

Переезд академии: сегодня «да», а завтра – «нет»

Мэр Тармо Таммисте на инфочасе в понедельник 20 марта прокомментировал самые животрепещущие темы, обсуждение которых ведётся на разных уровнях. Мэр напомнил, что о переводе Академии внутренней безопасности в Нарву и о большем присутствии государства в нашем регионе заговорили в довольно далеком прошлом. То, что Нарва желает принять академию, было заявлено как со стороны управы, так и со стороны депутатов несколько лет назад - ещё в бытность министром внутренних дел Кена-Марти Вахера (2011-2014 гг).

- Хочу однозначно заявить: город Нарва ни в коем случае не против того, чтобы у нас появилась Академия. Но перед тем, как говорить о таких серьезных делах, было бы правильно, чтобы все стороны заранее обсудили ситуацию и пришли к единому мнению. На деле получается по-другому: сегодня правительство громко заявляет, что решение принято, а на следующий день ряд лиц объясняет, почему переезд невозможен, - удивляется глава города.

По мнению г-на Таммисте, если бы переехала вся Академия (а это - 900 человек), если бы осуществилось строительство нового современного здания с бассейном или тиром - это было бы замечательно. Но, как оказалось, переезд - это дорого, тем более, что уже потрачены миллионы на проектирование нового здания академии в Таллинне, личный состав, преподаватели и закончившие академию кадеты выступили против переезда, а на днях государственный контролер Алар Карис вообще заявил, что это бессмысленно, безответственно и несет в себе серьезные риски для безопасности.

Официально или никак

- У нас только одна просьба к правительству: окончательно решить, состоится ли переезд вообще, и если да, то в каком виде и какой мере? Могу обещать, что мы со своей стороны всячески будем содействовать любому принятому варианту. Если решение будет отрицательное – что ж, примем и такое, - подтвердил позицию городских властей г-н Таммисте.

По словам мэра, пока окончательная позиция правительства непонятна, некоторые государственные чиновники напрямую обращаются к городским коллегам и к представителям местных учреждений с различными идеями, и вместо официального диалога получается путаница из несовместимых идей.

- Поэтому я уже просил коллег запрашивать официальные письма и предложения в случае обращения к ним – для того, чтобы можно было дать официальный ответ, - заключил он.

Вопрос по эстонским школам решён

Наконец-то пришло решение о финансировании строительства двух новых зданий: основной школы для обучения на эстонском языке и эстоноязычной гимназии, заявил журналистам мэр. А вот касательно гимназии для выпускников русскоязычных основных школ, решения до сих пор нет.

- Напомню, что принятие городским собранием плана по развитию образования заняло много времени, в итоге, с министерством образования был подписан договор о намерениях строительства ряда школ. К сожалению, у меня до сих пор нет такого решения касательно русскоязычной гимназии. Почему-то на наши письма не отвечают. Создаётся впечатление, что обязанность отвечать на запросы в течение месяца есть только у местного самоуправления, - сыронизировал городской голова.

Александровская церковь: словно горячая картошка

Ещё одной темой разговора стала ситуация с Александровской церковью. По мнению мэра, целевое учреждение, созданное для полного восстановления здания церкви, не справилось со своей задачей по ряду причин, и поэтому деятельность ЦУ должна быть окончена. На 6 апреля намечено заседание совета, где будут обсуждаться дальнейшие действия.

- Не считаю правильным дожидаться принудительной ликвидации ЦУ, лучше принимать решение самим. На сегодня понятно, что государство, выплатив долги, больше средств на восстановление выделять не будет, а город не имеет возможности взять такие расходы на себя. Может ли государство передать здание в руки лютеранской церкви? В нашей стране церковь не имеет особого влияния, а город Нарва не будет поддерживать ни один церковный приход сверх меры. Сейчас Александровская церковь – как горячая картошка: каждый хочет передать её соседу, а сосед прячет руки за спину, - резюмировал городской глава.

Софья Боборенко