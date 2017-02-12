Административная реформа даёт Нарве надежду

Дата публикации: Сегодня, 12:50

9 февраля правительство ЭР обнародовало список объединяемых самоуправлений, из которого видно, что город Нарва-Йыэсуу и волость Вайвара, уже подписавших договор о слиянии, предлагают объединить с городом Силламяэ. Что может извлечь из этой ситуации Нарва?

Кладбище, где хоронят умерших нарвитян, сейчас находится на территории другого самоуправления — волости Вайвара. Иллюстративное фото

На этой неделе запланирована поездка мэра города Нарва Тармо Таммисте в уезд для встречи и разговора со старейшиной Ида-Вирумаа Андресом Ноормяги. По словам городского секретаря Антса Лийметса, нарвские власти интересуют условия объединения единиц самоуправления.

Поскольку речь идёт о принудительном объединении со стороны государства, то значит, государство может принимать дополнительные решения в этом вопросе. Например, выделить часть земли другого местного самоуправления и передать её Нарве. Нас, в частности, интересует дорога в Нарва-Йыэсуу и прилегающая к реке часть земли (шириной примерно в 100 метров вдоль берега). Если бы эта территория относилась к Нарве, то не возникло бы никаких проблем с осуществлением проекта строительства велосипедной и пешеходной дорожки. Ещё одна старая проблема – это городское кладбище на территории волости Вайвара. Её также было бы легко разрешить, отдав территорию под кладбищем нашему самоуправлению, - рассказал журналистам г-н Лийметс.

По его словам, эти предложения были обсуждены на заседании городской управы и озвучены в разговоре ещё с предыдущим министром государственного управления, хотя никаких официальных предложений правительству городские власти ещё не делали и соответствующих бумаг не посылали.

Смена власти – смена приоритетов?

Может ли повлиять на вопросы объединения перевыборы председателя горсобрания Нарва-Йыэсуу, спросили журналисты? Нарвский городской секретарь ответил, что решение всё равно будет приниматься на государственном уровне, и наш город на него никак повлиять не сможет.

Калле Кекки, свежеиспечённый председатель горсобрания курортного города, сказал в передаче ETV+ «Народу важно», что на данном этапе речь об объединении с Нарвой уже не идёт, так как город Нарва-Йыэсуу должен до 15 мая этого года дать ответ министерству о возможном присоединении к Силламяэ. Однако, в середине апреля планируется проведение народного собрания, на котором жителям будут обрисованы все возможные перспективы. Нашему городу Калле Кекки готов делать предложения о совместной работе в области транспорта и образования.

В какую сторону развиваться Нарве?

Нарвитянам не надо рассказывать о том, что когда-то Нарва и Нарва-Йыэсуу составляли один город – они прекрасно помнят об этом. Ещё в советское время существовали планы строительства жилых районов севернее Нарвы, ближе к курортному приготоду. Господин Лийметс напомнил, что существует и проект нового моста через Нарову для грузоперевозок, который предполагалось построить в районе Рийгикюла.

«Если проект когда-нибудь осуществится, то Нарва, безусловно, будет расти именно в том направлении», - полагает он.

Софья Боборенко