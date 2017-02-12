Для выплаты «мэрского пособия» нет оснований

УправлениеДля выплаты «мэрского пособия» нет оснований
На днях стало известно, что бывший глава Нарвского городского совета Владимир Чуйкин обратился к городским властям с ходатайством о ежемесячной поддержке, которую получают бывшие мэры города. Городской секретарь Антс Лийметс считает, что для этого нет юридических оснований.
Ответ будет отрицательный
Антс Лийметс, отметив, что лично разговаривал с Владимиром Чуйкиным, рассказал, что в 2014 году бывший глава Нарвского городского совета посылал ходатайство о назначении пособия в городское собрание и ответа не получил. Теперь же он обратился в городскую управу, и, по заверению городского секретаря, ответ обязательно дойдёт до ходатайствующего.
- Ответ будет отрицательный, так как господин Чуйкин был председателем городского совета – власти законодательной, а в положении идёт речь о представителях исполнительной власти, мэрах. То есть, его должность не относится к указанной в положении категории, - разъяснил чиновник на инфочасе для журналистов, который прошел в понедельник, 13 марта.
На вопрос, почему нельзя платить пособие бывшему председателю совета, если город платит бывшим мэрам, господин Лийметс пояснил:
- Председатель исполкома отвечает за исполнение бюджета, за хозяйственные вопросы, представляет город как публично-правовое лицо - и несёт за всё это полную ответственность. Председатель горсовета действует строго в рамках компетенции городского собрания, это другая ответственность.
Пособие может быть отменено
Напомним, что «мэрское пособие» и так вызывает горячие споры среди депутатов, об этом наша газета неоднократно писала. На последней сессии городского собрания звучали даже предложения о полной его отмене, так как, по мнению некоторых депутатов, ежемесячные выплаты в 450 евро, производимые из городского бюджета, выливаются в немалые суммы, которые могли быть направлены на другие городские нужды. На сегодняшний день поддержку получают два человека - Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков, они в советское время возглавляли органы исполнительной власти (должность мэра называлась тогда «председатель исполкома»).
- Данное пособие было принято когда-то для того, чтобы поддержать людей, отвечавших за городские дела. В то время, по сути, существовала только народная пенсия и она была очень мала. Сейчас пенсия зависит от оклада работающего человека, и необходимости в «мэрском пособии» уже практически нет. Если посмотреть на Рийгикогу, то мы увидим, что первоначально члены парламента тоже получали «депутатскую» пенсию, но теперь им назначается пенсия исходя из сумм уплаченного социального налога. Поэтому появилось мнение, что и от пособия бывшим мэрам можно было бы отказаться. Но как поступят депутаты, я не могу сказать, - заявил городской секретарь.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
Задайте свой вопрос мэру...
У вас есть возможность задать мэру свои вопросы в комментариях....
В мире
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом...
Турецкие власти обсуждают варианты продолжения отношений с Евросоюзом....
Польша обвинила Германию в продавливании своих интересов...
Польша обвинила Германию после утверждения Дональда Туска на второй срок....
США намерены наступать на Ракку вместе с Турцией...
США намерены проводить операцию вместе с партнерами по коалиции....
Есть анекдот!
Я ненавижу собачников...
Чем ближе весна, тем больше я ненавижу собачников....
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ
В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Пропала кошка
12.02.17 от дома 4 по улице Даумана. Не большая, серо-полосатая с белой грудкой (имя Зося). Могла быть вывезена на машине. Если располагаете какой либо информацией звоните 56479300
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Пенсионерка возьмёт в дар холодильник
Пенсионерка возьмёт в дар или недорого купит холодильник. Тел. 58091039
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Культурная афиша
Киноафиша
От редакции
Сладости и книжки - за самых красивых “нарисованных мам”...
В минувшее воскресенье авторы лучших работ конкурса получили призы. ...
Выбор редакции
Педагоги и город Нарва заключили договор...
После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....
Учительница музыки, чей понедельник начинается в субботу...
Людмила Хомякова недавно была отмечена почетным знаком за заслуги перед Нарвой....
ЦУ “Александровская церковь” закрыто. Но двери самого...
Нарвское горсобрание закрыло за ненадобностью ЦУ “Александровская церковь”....