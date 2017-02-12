Для выплаты «мэрского пособия» нет оснований

Дата публикации: Сегодня, 11:33

На днях стало известно, что бывший глава Нарвского городского совета Владимир Чуйкин обратился к городским властям с ходатайством о ежемесячной поддержке, которую получают бывшие мэры города. Городской секретарь Антс Лийметс считает, что для этого нет юридических оснований.

Ответ будет отрицательный

Антс Лийметс, отметив, что лично разговаривал с Владимиром Чуйкиным, рассказал, что в 2014 году бывший глава Нарвского городского совета посылал ходатайство о назначении пособия в городское собрание и ответа не получил. Теперь же он обратился в городскую управу, и, по заверению городского секретаря, ответ обязательно дойдёт до ходатайствующего.

- Ответ будет отрицательный, так как господин Чуйкин был председателем городского совета – власти законодательной, а в положении идёт речь о представителях исполнительной власти, мэрах. То есть, его должность не относится к указанной в положении категории, - разъяснил чиновник на инфочасе для журналистов, который прошел в понедельник, 13 марта.

На вопрос, почему нельзя платить пособие бывшему председателю совета, если город платит бывшим мэрам, господин Лийметс пояснил:

- Председатель исполкома отвечает за исполнение бюджета, за хозяйственные вопросы, представляет город как публично-правовое лицо - и несёт за всё это полную ответственность. Председатель горсовета действует строго в рамках компетенции городского собрания, это другая ответственность.

Пособие может быть отменено

Напомним, что «мэрское пособие» и так вызывает горячие споры среди депутатов, об этом наша газета неоднократно писала. На последней сессии городского собрания звучали даже предложения о полной его отмене, так как, по мнению некоторых депутатов, ежемесячные выплаты в 450 евро, производимые из городского бюджета, выливаются в немалые суммы, которые могли быть направлены на другие городские нужды. На сегодняшний день поддержку получают два человека - Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков, они в советское время возглавляли органы исполнительной власти (должность мэра называлась тогда «председатель исполкома»).

- Данное пособие было принято когда-то для того, чтобы поддержать людей, отвечавших за городские дела. В то время, по сути, существовала только народная пенсия и она была очень мала. Сейчас пенсия зависит от оклада работающего человека, и необходимости в «мэрском пособии» уже практически нет. Если посмотреть на Рийгикогу, то мы увидим, что первоначально члены парламента тоже получали «депутатскую» пенсию, но теперь им назначается пенсия исходя из сумм уплаченного социального налога. Поэтому появилось мнение, что и от пособия бывшим мэрам можно было бы отказаться. Но как поступят депутаты, я не могу сказать, - заявил городской секретарь.

Софья Боборенко

