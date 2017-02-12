Пособие бывшим мэрам сохранится

Дата публикации: Сегодня, 13:18

Городское собрание Нарвы вновь вернулось к вопросу отмены пособия бывшим мэрам и председателям горисполкома. На обсуждение депутатов было предложено сразу три варианта решения — от полной отмены пособия до его уменьшения и изменения списка получателей. Но в итоге пособие сохранилось в неизменном виде.

Месяц назад большинство горсобрания проголосовало за то, чтобы отложить вопрос на второе чтение. И вот на прошлой неделе автор решения об отмене пособия депутат Алексей Мяги вновь докладывал своё предложение депутатам.

Напомним, пособие сейчас получают два человека - Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков, которые были руководителями исполнительной власти Нарвы ещё в советское время. Ходатайствовать о пособии могут бывшие мэры Нарвы, которые в данный момент не работают. Размер пособия составляет 15% от зарплаты действующего мэра или 450 евро.

Со времени прошлого рассмотрения предложения Алексей Мяги внёс в документ одно изменение — предложил отменить пособие с 2018 года, чтобы для получателей это не стало неожиданностью. А чтобы убедить коллег согласиться с отменой пособия, депутат Мяги произвёл подсчёты, сколько один только Эдуард Рыжаков получил от города с момента назначения ему пособия в 2006 году. Получилось (без учёта уплаченных государству налогов) — более 50 тыс. евро.

- Это стоимость хорошей детской площадки для нашего города, - сравнил Мяги.

Председатель горсобрания Александр Ефимов предлагал сохранить пособие, но ограничить его размер фиксированной суммой — 300 евро в месяц.

Схожее решение, но с фиксированной суммой пособия в 150 евро предлагал депутат Андрей Чухляев. Но он при этом предлагал считать мэрами только тех, кто руководил городом после восстановления независимости Эстонии.

«Процедуру избрания на должность председателя Исполкома Совета народных депутатов нельзя считать демократичной, а должность председателя Исполкома СНД было бы несправедливо ставить в один ряд с должностью мэра города, который избран на основании Закона о местном самоуправлении Эстонской Республики», - пояснил депутат Чухляев своё предложение.

Но оба альтернативных предложения авторы сами сняли с повестки дня, и голосовали депутаты только по вопросу полной отмены пособия. 11 человек высказались за отмену. 13 — против. В результате пособие сохранилось в неизменном виде.

Николай Андреев