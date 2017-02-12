Городское собрание в Нарва-Йыэсуу не соберется

Дата публикации: Вчера, 14:13

Хотя ранее было объявлено, что депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу соберутся на свое очередное заседание в конце февраля, этого пока не произойдет.

Как сказала «ВП» Инге Мушкина, выбранная председателем городского собрания курортного города 21 декабря прошлого года, проведение городского собрания отложено, поскольку уездная управа начала надзор по поводу правомочности действий оппозиционных депутатов и смены власти в горсобрании. «Дождемся результатов надзора, и тогда я как председатель объявлю о созыве собрания», - говорит Инге Мушкина.

Калле Кекки, выбранный оппозицией новым руководителем законодательного органа Нарва-Йыэсуу на состоявшемся 8 февраля альтернативном заседании городского собрания, уточнил «ВП», что объявленная ранее на 22 февраля сессия не состоится из-за того, что большинство депутатов заболели гриппом.

Как сообщал ранее портал err.ee, старейшина Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги инициировал специальную проверку, которая должна установить, была ли законной смена власти в горсобрании Нарва-Йыэсуу, а также дать ответ на другие вопросы.