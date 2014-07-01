Отдел надзора дачникам: начиная строительство, думайте о проекте, а не о регистре

УправлениеОтдел надзора дачникам: начиная строительство, думайте о проекте, а не о регистре
Нарвским садоводам рекомендуют не реагировать на слухи и не брать пример с соседа, когда речь идет о регистрации подсобных строений на своем дачном участке. «Со всеми вопросами по новому Строительному кодексу обращайтесь напрямую к нам», - приглашают специалисты отдела надзора Нарвской городской управы.
И подсобное строение должно отвечать соответствующим требованиям. Архив «ВП »
Скажем сразу: не только по подсобным строениям, но и в целом вопросов по Строительному кодексу, который был принят в 2014 году, у нарвских садоводов много. Несмотря на то, что и информации о нем было немало, и в структуре городской управы есть специалист, который занимается садовыми участками, и кодекс действует не со вчерашнего дня, но, тем не менее, видимо, всего этого недостаточно, чтобы разобраться в хитросплетениях законодательства и, главное, в том - как его положения конкретно соотнести со своими «зелеными» квадратными метрами. «Виру Проспект» писал об этом 9 февраля в материале «У садоводов Нарвы так и нет четкого представления о требованиях нового кодекса».
На прошедшей в среду, 8 февраля, комиссии по садоводческим и квартирным товариществам Нарвского горсобрания руководитель отдела надзора горуправы Эллен Уускюла и специалист этого отдела Марина Пент дали подробные разъяснения пре- дседателям СТ по одной из самых «горячих» тем, которые в последнее время волнуют владельцев дач и участков, а именно — вспомогательным строениям площадью до 20 кв. метров.
Вносить не надо, но...
«Надо ли вносить вспомогательные строения (сарай, беседка, парник, навес) до 20 кв. м в регистр строений, если они возведены до вступления Строительного Кодекса в силу?» - прозвучал первый вопрос.
Элен Уускюла:
- Вспомогательные строения площадью до 20 кв. м построенные до вступления в силу Строительного кодекса вносить в регистр строений не надо. Но! Необходимо учитывать следующее. В ходе надзора, который мы обязаны осуществлять, может обнаружиться, что это строение представляет собой угрозу - с точки зрения пожарной безопасности, влияния на окружающую среду, на соседние участки (например, слишком близко стоит к границе), не соответствует требованиям общей планировки и архитектурным требованиям (площадь застройки, количество строений на участке и проч.). В этих случаях мы вынуждены начать производство, в ходе которого согласно Строительному кодексу будем требовать предоставление документации и ходатайств. Ходатайства рассматриваются только через регистр строений.
- У человека есть выбор: ждать прихода специалистов по надзору или не ждать. Собственник строения должен взвешивать свои риски и понимать, что он несет ответственность за то, что построено на его участке. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев строения наших дачников, увы, попадают как раз в список перечисленных нарушений, - резюмирует г-жа Уускюла и приводит следующую статистику: В прошлом году в отдел надзора Нарвской горуправы пришли по собственному желанию около 150 садоводов, зарегистрировано почти 300 строений.
- Мы никого не заставляем вносить в строительный регистр вспомогательные строения. Это добровольное желание человека, - вторит ей Марина Пент. - Главное - задайте вопрос самому себе: а я уверен, что мое строение отвечает всем требованиям безопасности?
Кто-то из присутствовавших на комиссии председателей КТ уточнил: а если, например, соседи не против того, что ваш сарай стоит на расстоянии более близком, чем положено, к границе участка и даже дали на то свое письменное согласие? Пожарная инспекция все равно сделает свое предписание, исходя из своих требований, отвечает Марина Пент. Самый черный сценарий — могут потребовать баню снести.
Эллен Уускюла, руководитель отдела надзора Нарвской горуправы:
- У нас нет цели вносить подсобные строения в строительный регистр. Наша цель - удостовериться, что строение безопасно и возведено согласно требованиям Строительного кодекса.
Один плюс два
Да, в законе написано, что собственник не обязан сообщать местному самоуправлению о том, что он собирается возводить строение до 20 кв. метров. Но это не означает, что он имеет право возвести таких строений сколь угодно много. По условиям общей планировки допустимо иметь на садовом участке три строения: один садовый дом плюс два вспомогательных строения. И если есть уже дом, гараж и баня, а хочется еще построить сарай, то этого уже делать нельзя.
Самый больной вопрос, по выражению Э. Уускюла, - теплицы. «Если теплица сборная и хозяин участка может перемещать ее по участку, то мы ее как строение не рассматриваем. Если теплица стоит на фундаменте и более 20 кв. метров, то мы предъявляем к ней требования как к строению», - объясняет г-жа Уускюла.
Баня, будь она хоть пять квадратных метров, всегда относится к потенциально «опасным» строениям — в силу того, что в ней есть отопительные приборы, сливы. Последние обязаны соответствовать требованиям к безопасности окружающей среды.
То же и с уборными на садовом участке. Если вы даже захотите вдруг внести их в регистр, не получится — он их просто не примет. Но к уборным есть свои совершенно конкретные требования. И соответствовать им они обязаны.
Строить только по проекту. И не важно, какого размера
Когда действовал старый закон, напоминает Эллен Уускюла, человек, решивший сделать, предположим, пристройку к своему домику (даже если это в итоге не превышало 20 кв. метров), должен был уведомить об этом самоуправление и получить разрешение.
Теперь, в новом Строительном кодексе, говорит начальник отдела надзора, действует «обратная» регуляция:
- Человек взял и построил без всякого уведомления. А мы пришли с надзором и начали производство: когда построили? где проект? Потому что в новом законе четко написано: строить можно только по проекту, и неважно — какого размера: будет ли это дом или сарайчик, или будка для вашего пса. Даже для строения до 20 кв. метров проект должен быть, и у собственника должна быть вся строительная документация (вплоть до фотографий , чтобы было доказательство, какую, предположим, бочку и какого объема вы вкопали в землю с той или иной целью). Поэтому мы и обращаемся к садоводам: приходите, проконсультируйтесь. И начиная строительство, думайте не о регистре, а о проекте.
- Совсем необязательно, что вам потребуется заказывать дорогой и основательный проект у специалиста, который имеет лицензию, как если бы вы собирались строить большой дом, - уточняет Марина Пент. - Порой для подсобного строения достаточно проекта в виде эскиза.
Этот «пугающий» аудит
«Надо ли проводить аудит строений до 20 кв. м, если они построены до вступления Строительного кодекса в силу?» - прозвучал еще один вопрос от садоводов.
Эллен Уускюла:
- Да, если это опасное строение и оно требует надзора. Повторяю: мы делаем надзор и берем его в производство только в обоснованных случаях. Не надо бояться этого современного термина - «аудит». По сути от вас требуется сделать всего лишь экспертизу своего строения. Садоводы со стажем вспомнят, что раньше речь шла о так называемом измерительном проекте. По сути аудит — это доказательство того, что строительство проведено в соответствии с проектом. Следует выделить аудит электрической системы строения. Но это тема для отдельного разговора.
Когда аудит сделаете, приходите с ним к нам, мы посмотрим заключение. И подскажем, нужно ли заказывать проект или можно сделать что-то своими руками. И не надо торопиться заказывать геодезию участка только потому, что это предписали сделать вашей соседке. А о таких курьезных случаях мы наслышаны.
Г-жа Уускюла советует товариществам объединиться и на конкурсной основе найти одного аудитора.
Для всех и сразу?
На комиссии прозвучало и такое предложение: а если выпустить для садоводов специальную брошюру по Строительному кодексу, что-то вроде Памятки садоводу? Но обсудив вопрос, пришли к выводу: лучше все-таки индивидуальные консультации со специалистами по надзору, поскольку, как показала практика, у каждого дачника «своя история», есть очень много нюансов, в которых приходится детально разбираться.
Справка:
Отдел надзора Нарвской гор- управы: ул. Пеэтри, 3, каб. 302
Прием: ПН, 13.00 - 17.00,
СР, 13.00 -16.00.
Светлана Зайцева
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