Правительство договорилось о принудительном объединении Силламяэ с Вайвара и Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: Сегодня, 16:14

Как сообщает портал rus.err.ee, в среду, 9 февраля, правительство Эстонии договорилось, что сделает предложения об объединении всем самоуправлениям, которые не выполнили требования административной реформы о минимальном числе жителей в 5000 человек. В том числе правительство предложит городу Нарва-Йыэсуу (Вайвараская волость и Нарва-Йыэсуу) объединиться с Силламяэ.

Министерство финансов представит свои предложения по слиянию самоуправлений не позднее 15 февраля.

Предложения правительства об объединении самоуправлений состоят из 22 пунктов. Исключение будет предоставлено четырем волостям на островах – Кихну, Муху, Вормси и Рухну.

Источник: rus.err.ee