Нарвитяне поставили оценки за работу чиновникам и депутатам

Дата публикации: Сегодня, 13:49

Возможно, что вы, уважаемый читатель, были в числе тех 268 нарвитян, которые приняли участие в социологическом опросе, проведённом в Нарве в ноябре 2016 г. Но даже если и нет, наверняка всем будет интересно узнать, как жители Нарвы оценивают «удовлетворённость» своей жизнью в рамках недавно проведенного социологического исследования.

Результаты опроса озвучил представитель фирмы, преподаватель Таллиннского технического университета Рауль Ватсар. Софья Боборенко

Репрезентативно…

Исследование под названием Narva linnaelanike rahu-lolu uuring 2016 (если переводить полнее, то «Изменения в жизненной среде, проблемы и социальные отношения жителей города Нарва») проводило таллиннское консалтинговое агентство Fashon Consult OÜ по заказу Нарвской горуправы. Результаты опроса представил в понедельник на инфочасе для журналистов представитель фирмы, преподаватель Таллиннского технического университета Рауль Ватсар.

Насколько выборка из 268 человек, опрошенных в торговых центрах и на некоторых предприятиях, реально отображает картину городской жизни? Довольно точно, если верить науке социологии. И хоть учащиеся и безработные не так уж часто встречаются в указанных местах, в целом можно сказать, что представленная опросом картина соответствует действительности. Если данные вписываются в кривую Гаусса (плавная высокая волно- образная линия), то можно говорить о достоверности данных, а такие линии как раз можно наблюдать на слайдах, описывающих некоторые результаты исследования. К тому же данные опроса, например, в отношении гражданства, национальной культуры или политических предпочтений (в городе «царствует» Центристская партия), совпадают со статистическими данными, о которых рассказывал журналистам на прошлой неделе г-н Лийметс, и реальному распределению мест в горсобрании. Так что, делаем вывод: верить можно.

ПОЯСНЕНИЕ:

(Normal Curve) кривая Гаусса - графическое отображение нормального эмпирического статистического распределения, по форме напоминающее колокол, на вершине которого «покоится» наиболее часто встречающееся значение.

…но субъективно

Однако, любой факт можно оценить по-разному. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Если 2% нарвитян считают, что в городе нет коррупции, 47% полагают, что она присутствует, но не превышает средних показателей по Эстонии, 33% уверены, что средние показатели превышены, а 18% не могут ответить на вопрос, то что можно сказать в итоге? Рауль Ватсар иронизирует: «Если бы я был председателем горсобрания, то сложил бы цифры 18, 2 и 47 - и сказал бы, что дела в городе идут неплохо, почти 70% горожан считают, что особых проблем с коррупцией нет». Но если посчитать тех, кто полагает, что коррупция всё же имеется (пусть и в рамках разумного), то получится целых 80%! Налицо, как говорится, разночтение в оценках.

О мамонтах и коррупции

- Разговоры о коррупции и про нарушение прав неэстоноязычного населения напоминают разговоры о мамонтах: говорят, что они были, может, где и сейчас живут, но никто их своими глазами не видел. Никто из опрошенных не привел ни одного личного примера, только общие фразы: «все они там берут», «надо заплатить, чтобы что-то получить», «круговая порука» и т.д. Анализ данных говорит скорее о мнении людей, чем о фактах. Что касается нарушения прав, я думаю, здесь ошибка восприятия: человека предпочитают не потому, что он эстонец, а потому, что говорит по-эстонски, что даёт ему преимущество при приёме на работу. Это большая разница, - убеждён социолог.

900 евро на руки

Итак, две трети опрошенных составили женщины, большинство ответивших были работающими (67,3%) и прожили в Нарве всю жизнь. Свой личный уровень жизни половина респондентов оценивает как «средний», примерно 13% полагает, что у них «низкий» и «очень низкий» уровень, два с половиной процента при этом считают, что имеют «высокий», а 0,4% - «очень высокий» уровень жизни. Интересно, что 43% имеют доход 300-499 евро на члена семьи, 28% - меньше 300, и только 6% - более 1000 евро. А сколько же нарвитяне хотели бы получать? Самый большой процент опрошенных (33) - желали бы получать 1000 -1300 евро в месяц, ещё 15% - от 1400 до 2000, и только 6% замахивается в своих мечтах на 2 тысячи евро. Остальная половина просит не более 900 евро. Уточняя, говорится о нетто (“на руки») или брутто доходах, Рауль Ватсар заметил, что было бы разумно интерпретировать данные как чистый доход, поскольку, как правило, человек лучше ориентируется в суммах, лежащих у него в кошельке. Напомню, что средняя нетто зарплата по ЭР в третьем квартале 2016 года составляла 902 евро (по данным Департамента статистики).

Существует ли в Нарве Эстонское государство?

Довольно высоко нарвитяне оценили деятельность спасательной службы – 7,5 баллов, полиции – 5,4 и медицины – 5,1 балла из 10 возможных. Своё отношение к конкретным представителям государственной власти предлагалось тоже оценить по 10-балльной системе. Если смотреть с этой точки зрения, то президент, премьер-министр, президент Банка Эстонии, спикер Рийгикогу и Канцлер права получили от нарвитян очень плохие отметки – в среднем не выше 3,9 из 10 баллов, при этом погрешность составляет 2,5 балла, которые можно добавить к оценке, а можно и отнять.

- Люди чувствовали, что ситуация с медициной ухудшается, как раз в ноябре в Нарве бушевали страсти по закрытию детского отделения в больнице, и это нашло своё отражение в ответах. Оценка правительства и парламента (чуть менее 4 баллов) создаёт ощущение, что в Нарве не существует Эстонского государства. Я вижу тут проблемы с двух сторон, - так прокомментировал цифры специалист.

По словам г-на Ватсара, частные компании при оценке своей деятельности 6 баллов из 10 причисляют к негативным оценкам, так как люди склонны быть вежливыми даже в том случае, если они не очень довольны результатом общения с компанией. «Не верю, что цифры на самом деле ещё хуже, чем мы видим. Куда уж хуже?!», - комментирует социолог итоги. Опрос проводился в ноябре, в тот момент, когда на пост заступил новый президент после неожиданно закончившейся президентской кампании, сменилось правительство. Получается, люди оценивали не конкретных людей, а некий образ, который они имеют в своём сознании.

- Тут стоит задуматься. Доверие между людьми и властью – это двустороннее движение. Считаю уместным привести слова Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что государство сделало для тебя, спроси, что ТЫ можешь сделать для своего государства», - заметил Ватсар.

Мэру - 2 или 4?

Так же сложно оценивать и другие пункты опроса, особенно те, где жители давали оценку тем или иным представителям государственной и местной власти.

- Местную власть просили оценить по 5-балльной шкале. В итоге средняя оценка деятельности горсобрания, его председателя, горуправы и мэра лично не превышает 3 баллов. При этом стандартное колебание погрешности очень велико – в районе единицы. Эту единицу можно приплюсовать, и тогда получится твёрдая четвёрка, а если отнять, то получится неприятная двойка. Это значит, что в обществе нет общего мнения, - поясняет социолог.

Личный зачёт

При этом мэр Тармо Таммисте является лидером в личной гонке среди чиновников: скорее позитивно и позитивно его оценивают 33% респондентов. Антс Лийметс, городской секретарь, имеет 31% позитивных оценок, на третьем месте – Хели Адамович с 30 процентами. Абсолютным лидером общего зачёта выступает Анатолий Щура, которого позитивно оценивают 37% опрошенных. Тут уместно вспомнить, что именно он в 2016 году стал почётным гражданином Нарвы. Михаил Стальнухин тоже набрал 37% положительных отзывов, но большая часть из них звучала как «скорее позитивно». Самым популярным депутатом Нарвского гособрания признана Катри Райк, имеющая 14% чистых «позитивных» оценок, она делит первое место с Ларисой Олениной, в сумме дамы набрали одинаковое число положительных отзывов (31 %).

Но если мы посчитаем тех, кто относится к самому популярному политику, мэру, негативно или неопределённо или просто не знает о нём, то окажется, что таких аж целых 66 %, а о А.Щуре не слышали те же 40%. Интересная картина, не правда ли? Большинство чиновников и депутатов также неизвестны примерно половине опрошенных. То ли люди газет не читают, то ли пропускают информацию мимо сознания, то ли работать с электоратом надо плотнее…

Софья Боборенко





