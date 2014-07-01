Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Управление
Нарвитяне поставили оценки за работу чиновникам и депутатам

Дата публикации: Сегодня, 13:49

Возможно, что вы, уважаемый читатель, были в числе тех 268 нарвитян, которые приняли участие в социологическом опросе, проведённом в Нарве в ноябре 2016 г. Но даже если и нет, наверняка всем будет интересно узнать, как жители Нарвы оценивают «удовлетворённость» своей жизнью в рамках недавно проведенного социологического исследования.

 

Нарвитяне поставили оценки за работу чиновникам и депутатам

Результаты опроса озвучил представитель фирмы, преподаватель Таллиннского технического университета Рауль Ватсар. Софья Боборенко 

Репрезентативно…

Исследование под названием Narva linnaelanike rahu-lolu uuring 2016 (если переводить полнее, то «Изменения в жизненной среде, проблемы и социальные отношения жителей города Нарва») проводило таллиннское консалтинговое агентство Fashon Consult OÜ по заказу Нарвской горуправы. Результаты опроса представил в понедельник на инфочасе для журналистов представитель фирмы, преподаватель Таллиннского технического университета Рауль Ватсар.

Насколько выборка из 268 человек, опрошенных в торговых центрах и на некоторых предприятиях, реально отображает картину городской жизни? Довольно точно, если верить науке социологии. И хоть учащиеся и безработные не так уж часто встречаются в указанных местах, в целом можно сказать, что представленная опросом картина соответствует действительности. Если данные вписываются в кривую Гаусса (плавная высокая волно- образная линия), то можно говорить о достоверности данных, а такие линии как раз можно наблюдать на слайдах, описывающих некоторые результаты исследования. К тому же данные опроса, например, в отношении гражданства, национальной культуры или политических предпочтений (в городе «царствует» Центристская партия), совпадают со статистическими данными, о которых рассказывал журналистам на прошлой неделе г-н Лийметс, и реальному распределению мест в горсобрании. Так что, делаем вывод: верить можно.

 

ПОЯСНЕНИЕ:

(Normal Curve) кривая Гаусса - графическое отображение нормального эмпирического статистического распределения, по форме напоминающее колокол, на вершине которого «покоится» наиболее часто встречающееся значение.

 

…но субъективно

Однако, любой факт можно оценить по-разному. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Если 2% нарвитян считают, что в городе нет коррупции, 47% полагают, что она присутствует, но не превышает средних показателей по Эстонии, 33% уверены, что средние показатели превышены, а 18% не могут ответить на вопрос, то что можно сказать в итоге? Рауль Ватсар иронизирует: «Если бы я был председателем горсобрания, то сложил бы цифры 18, 2 и 47 - и сказал бы, что дела в городе идут неплохо, почти 70% горожан считают, что особых проблем с коррупцией нет». Но если посчитать тех, кто полагает, что коррупция всё же имеется (пусть и в рамках разумного), то получится целых 80%! Налицо, как говорится, разночтение в оценках.

 

О мамонтах и коррупции

- Разговоры о коррупции и про нарушение прав неэстоноязычного населения напоминают разговоры о мамонтах: говорят, что они были, может, где и сейчас живут, но никто их своими глазами не видел. Никто из опрошенных не привел ни одного личного примера, только общие фразы: «все они там берут», «надо заплатить, чтобы что-то получить», «круговая порука» и т.д. Анализ данных говорит скорее о мнении людей, чем о фактах. Что касается нарушения прав, я думаю, здесь ошибка восприятия: человека предпочитают не потому, что он эстонец, а потому, что говорит по-эстонски, что даёт ему преимущество при приёме на работу. Это большая разница, - убеждён социолог.

 

900 евро на руки

Итак, две трети опрошенных составили женщины, большинство ответивших были работающими (67,3%) и прожили в Нарве всю жизнь. Свой личный уровень жизни половина респондентов оценивает как «средний», примерно 13% полагает, что у них «низкий» и «очень низкий» уровень, два с половиной процента при этом считают, что имеют «высокий», а 0,4% - «очень высокий» уровень жизни. Интересно, что 43% имеют доход 300-499 евро на члена семьи, 28% - меньше 300, и только 6% - более 1000 евро. А сколько же нарвитяне хотели бы получать? Самый большой процент опрошенных (33) - желали бы получать 1000 -1300 евро в месяц, ещё 15% - от 1400 до 2000, и только 6% замахивается в своих мечтах на 2 тысячи евро. Остальная половина просит не более 900 евро. Уточняя, говорится о нетто (“на руки») или брутто доходах, Рауль Ватсар заметил, что было бы разумно интерпретировать данные как чистый доход, поскольку, как правило, человек лучше ориентируется в суммах, лежащих у него в кошельке. Напомню, что средняя нетто зарплата по ЭР в третьем квартале 2016 года составляла 902 евро (по данным Департамента статистики).

 

Нарвитяне поставили оценки за работу чиновникам и депутатам

Существует ли в Нарве Эстонское государство?

Довольно высоко нарвитяне оценили деятельность спасательной службы – 7,5 баллов, полиции – 5,4 и медицины – 5,1 балла из 10 возможных. Своё отношение к конкретным представителям государственной власти предлагалось тоже оценить по 10-балльной системе. Если смотреть с этой точки зрения, то президент, премьер-министр, президент Банка Эстонии, спикер Рийгикогу и Канцлер права получили от нарвитян очень плохие отметки – в среднем не выше 3,9 из 10 баллов, при этом погрешность составляет 2,5 балла, которые можно добавить к оценке, а можно и отнять.
- Люди чувствовали, что ситуация с медициной ухудшается, как раз в ноябре в Нарве бушевали страсти по закрытию детского отделения в больнице, и это нашло своё отражение в ответах. Оценка правительства и парламента (чуть менее 4 баллов) создаёт ощущение, что в Нарве не существует Эстонского государства. Я вижу тут проблемы с двух сторон, - так прокомментировал цифры специалист.

По словам г-на Ватсара, частные компании при оценке своей деятельности 6 баллов из 10 причисляют к негативным оценкам, так как люди склонны быть вежливыми даже в том случае, если они не очень довольны результатом общения с компанией. «Не верю, что цифры на самом деле ещё хуже, чем мы видим. Куда уж хуже?!», - комментирует социолог итоги. Опрос проводился в ноябре, в тот момент, когда на пост заступил новый президент после неожиданно закончившейся президентской кампании, сменилось правительство. Получается, люди оценивали не конкретных людей, а некий образ, который они имеют в своём сознании.

- Тут стоит задуматься. Доверие между людьми и властью – это двустороннее движение. Считаю уместным привести слова Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что государство сделало для тебя, спроси, что ТЫ можешь сделать для своего государства», - заметил Ватсар.

Мэру - 2 или 4?

Так же сложно оценивать и другие пункты опроса, особенно те, где жители давали оценку тем или иным представителям государственной и местной власти.

- Местную власть просили оценить по 5-балльной шкале. В итоге средняя оценка деятельности горсобрания, его председателя, горуправы и мэра лично не превышает 3 баллов. При этом стандартное колебание погрешности очень велико – в районе единицы. Эту единицу можно приплюсовать, и тогда получится твёрдая четвёрка, а если отнять, то получится неприятная двойка. Это значит, что в обществе нет общего мнения, - поясняет социолог.

Личный зачёт

При этом мэр Тармо Таммисте является лидером в личной гонке среди чиновников: скорее позитивно и позитивно его оценивают 33% респондентов. Антс Лийметс, городской секретарь, имеет 31% позитивных оценок, на третьем месте – Хели Адамович с 30 процентами. Абсолютным лидером общего зачёта выступает Анатолий Щура, которого позитивно оценивают 37% опрошенных. Тут уместно вспомнить, что именно он в 2016 году стал почётным гражданином Нарвы. Михаил Стальнухин тоже набрал 37% положительных отзывов, но большая часть из них звучала как «скорее позитивно». Самым популярным депутатом Нарвского гособрания признана Катри Райк, имеющая 14% чистых «позитивных» оценок, она делит первое место с Ларисой Олениной, в сумме дамы набрали одинаковое число положительных отзывов (31 %).

Но если мы посчитаем тех, кто относится к самому популярному политику, мэру, негативно или неопределённо или просто не знает о нём, то окажется, что таких аж целых 66 %, а о А.Щуре не слышали те же 40%. Интересная картина, не правда ли? Большинство чиновников и депутатов также неизвестны примерно половине опрошенных. То ли люди газет не читают, то ли пропускают информацию мимо сознания, то ли работать с электоратом надо плотнее…

 

Софья Боборенко


Галерея
Нарвитяне поставили оценки за работу чиновникам и депутатам Нарвитяне поставили оценки за работу чиновникам и депутатам
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять + ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос вице-мэру по социальным вопросам...

У вас есть возможность задать вопросы Татьяне Пацановской....

4 131 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Стало известно о российско-израильском «кодексе поведения»...

Intelligence online сообщил о наличии секретного соглашения между Россией и Израилем....

0 69 / Подробнее...

СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...

Сначала должен быть окончательно одобрен режим приостановки....

0 132 / Подробнее...

Британский парламент проголосовал за начало "брексита"...

Законопроект правительства поддержали 498 депутатов, против выступили 114....

0 118 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Чудеса XXI века...

Недавно гостил у дочери. Попросил у нее газету - Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!....

0 101 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Притяжение

(2017) фантастика

Лего Фильм: Бэтмен

(2017) мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

На пятьдесят оттенков темнее

(2017) драма, мелодрама

Джон Уик 2

(2017) боевик, триллер, криминал

Балерина

(2016) мультфильм, мюзикл, приключения, семейный  

Невеста

(2017) ужасы, триллер
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ

В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Выбор редакции

Застройщики Усть-Нарвы по-прежнему надеются на россиян...

"ВП" продолжает разговор о состоянии местного рынка недвижимости....

1 324 / Подробнее...

+Галерея. С новыми вызовами поможет справляться старый метод...

Шахта «Эстония» сумела существенно повысить эффективность добычи сланца....

0 380 / Подробнее...

Нарва потеряла более 1000 жителей за год...

Антс Лийметс представил самые свежие статистические данные по городу....

0 763 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100