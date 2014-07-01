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Управление
Пособие председателям горисполкома сохраняется

Дата публикации: Сегодня, 10:18

Бывшие мэры и председатели горисполкома Нарвы, не имеющие работы, могут рассчитывать на пособие из городского бюджета.

 

Пособие председателям горисполкома сохраняется

 

Депутаты на заседании горсобрания на прошлой неделе обсуждали предложение отменить это пособие, но на такой случай председатель горсобрания подготовил документ, делающий исключение для двух нынешних получателей пособия. В итоге исключение не потребовалось - вопрос просто отложили на неопределённый срок.

Сейчас пособие получают два человека - Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков, которые были руководителями исполнительной власти ещё в советское время.

Постановление, отменяющее пособие, представил коллегам депутат Алексей Мяги.

- В начале прошлого года комиссией по стратегическому планированию мне было поручено подготовить данный проект постановления и представить его в горсобрание. Что и было сделано, - сообщил депутат Мяги. - К сожалению, он 9 месяцев находился в производстве горсобрания, прежде чем попал в этот зал. Я считаю, что затрачиваемым средствам можно найти лучшее применение.

По словам депутата, город тратит на пособие экс-мэрам 15-17 тысяч евро в год. Эти деньги, по его мнению, были бы нужнее, например, в детских учреждениях города.

В повестке заседания сразу за вопросом об отмене пособия стоял пункт о принятии специального постановления, по которому Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков продолжили бы получать от города по 300 евро в месяц, но теперь это называлось бы не пособием экс-мэрам, а денежными подарками от управы. В проекте постановления было указано: если, исходя из превосходящего публичного интереса административный акт признается недействительным во вред лицу, то лицу возмещается имущественный ущерб, который у него возник или обязательно возникнет из-за того, что он верил, что ничего не изменится.

- Право получать пособие есть у двух человек, - объяснил свою идею Александр Ефимов. - Они его получают, по-моему, с 2005 года. Это пожилые люди, у них небольшая пенсия и нет другого дохода. Пособие, которое сопоставимо с их пенсией, конечно, влияет на их жизнь. Позволяет, например, Четвергову проводить операции - у него их было уже 5. Правовая комиссия горсобрания обратила внимание, что нет взвешенности - где здесь общественный интерес, а где учёт доверия этих лиц. И правовая комиссия предлагает не поддерживать отмену пособия.

После того, как в рядах центристской фракции (в которую входят и Мяги, и Ефимов) наметилось такое расхождение во взглядах, председатель фракции Алексей Воронов взял перерыв и увёл соратников совещаться за закрытыми дверями. В итоге решили и большинством голосов провели решение отложить вопрос на второе чтение. Фактически это означает, что вопрос об отмене пособий бывшим председателям горисполкома может пролежать “под сукном” сколь угодно долго.

 

Николай Андреев

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