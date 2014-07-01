Заседание горсобрания Нарва-Йыэсуу не состоялось. Вокруг чего сыр-бор?

Дата публикации: Вчера, 16:48

Заседание городского собрания Нарва-Йыэсуу, намеченное на среду, 25 января, не состоялось: большинством голосов (7 из 13) депутаты не утвердили его повестку.

В работе городского собрания Нарва-Йыэсуу все время возникают разногласия. Архив «ВП»

В повестке дня стояли следующие вопросы: утверждение почетного гражданина города, утверждение плана работы ревизионной комиссии, утверждение порядка поддержки квартирных товариществ.

Однако оппозиция, существующая в горсобрании курортного города, предложила внести в повестку еще несколько вопросов. А именно: о выражении недоверия председателю горсобрания Инге Мушкиной (для которой, кстати сказать, данное заседание было первым с момента ее назначения) и о возобновлении переговоров по объединению с Нарвой.

По словам председателя горсобрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкиной, данные предложения были приняты, но не включены в повестку заседания 25 января. В итоге 7 депутатов из 13-и, несогласных с тем, что вопросы не будут обсуждаться на текущем заседании, не утвердили повестку дня. Сессия не состоялась.

Инге Мушкина говорит, что она сразу же объяснила, почему не поставила в повестку дня предложенные вопросы.

- Выражение недоверия по Закону о местном само- управлении включается в повестку дня следующего городского собрания, эта процедура подробно расписана в законе. Нельзя ставить вопрос о выражении вотума недоверия в день, когда этот вопрос возник. Предложение о возобновлении переговоров с Нарвой невозможно включить в повестку дня, так как переговоры ранее не были начаты, и 31 декабря закончилось добровольное объединение в рамках административной реформы. Теперь объединить нас с другим самоуправлением может только государство, - говорит г-жа Мушкина.

И уточняет, что после произошедшего ездила специально в Йыхви в уездную управу, чтобы проконсультироваться и убедиться в правомочности своих действий. «Мне подтвердили, что я поступила верно», - сказала в беседе с «ВП» председатель горсобрания.

По словам Инге Мушкиной, вопрос о выражении ей вотума недоверия она поставит в повестку следующей сессии, которая намечена на 21 февраля. «Предпосылок для проведения внеочередной сессии, как того требуют оппозиционные депутаты, нет, - говорит Мушкина. - Будут и те вопросы, которые не удалось рассмотреть в минувшую среду. А вот ставить вопрос о начале переговоров с Нарвой, как я сказала ранее, невозможно, поскольку это вопрос уже решенный. По этому поводу высказался уже и министр по вопросам государственного администрирования Михаил Корб.

«Депутат горсобрания Нарва-Йыэсуу Татьяна Пагаева объяснила, почему оппозиция проголосовала против повестки дня: «Да, самоуправления о добровольном объединении в рамках административной реформы свое слово сказали. Но все же окончательное решение об объединении будет принимать правительство. И поэтому мы по-прежнему считаем, что ничто не мешает нам начать переговоры с Нарвой. Тем более, этого хочет большинство жителей курортного города».

Светлана Зайцева