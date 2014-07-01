Пособие экс-мэрам отменят?

Дата публикации: Сегодня, 11:34

Комиссии Нарвского горсобрания обсуждают отмену пособия бывшим мэрам города.

Ушедшие в отставку руководители исполнительной власти Нарвы, которые являются безработными или находятся на пенсии, могли написать заявление и получать 15% от зарплаты нынешнего мэра. Последние несколько лет многие депутаты требовали отменить это пособие.

- Проект соответствующего документа разработан, - говорит председатель комиссии по городскому имуществу и хозяйству Алексей Мяги. - Я, например, считаю нецелесообразным делать такие выплаты. Те же самые городские деньги — 15-17 тысяч евро, которые город каждый год тратит на эти пособия, можно потратить на решение других городских проблем, например, направить в детские учреждения.

Сейчас пособия получают два бывших председателя горисполкома — Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков, но ещё несколько человек имеют право на его получение.

«ВП»