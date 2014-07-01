Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Управление
Рекламная кампания не помогла Вайвара и Нарва-Йыэсуу набрать желаемые 5000 жителей

Дата публикации: Сегодня, 09:58

Рекламная кампания не помогла Вайвара и Нарва-Йыэсуу набрать желаемые 5000 жителей

 

Запланировавшие объединение волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу не смогли набрать необходимые для создания единого самоуправления 5000 жителей.

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили как председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина, так и старейшина волости Вайвара Вейкко Лухалайд.

"Первоначальные данные говорят о том, что до требуемого законом об административной реформе минимума в 5000 жителей не хватает 211 человек", — сказал Лухалайд.

"Теперь мы намерены просить у правительства о разрешении сформировать совместное с волостью Вайвара самоуправление, несмотря на отсутствие требуемого минимального числа жителей. Правительству предстоит решать, одобрить наше ходатайство или нет", — сказала Инге Мушкина.

"До 15 февраля правительство может предложить нам вступить в переговоры с соседями. Например, с Тойла, Иллука или Силламяэ. В таком случае мы обратимся к правительству с ходатайством об исключении, чтобы нам позволили создать самоуправление, в которое вошли бы только волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу. Я уверен, что это исключение будет сделано. Наше объединение выглядит очень логичным", — уточнил Вейкко Лухалайд.

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
восемь - восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос городскому садовнику Нарвы...

9 января состоится инфочас, который проведёт г-жа Людмила Морина....

0 39 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны...

В Лос-Анджелесе неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood....

0 30 / Подробнее...

Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь...

В результате нападения на ночной клуб погибли как минимум 39 человек...

0 55 / Подробнее...

Комиссия назвала техническую неисправность причиной...

Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....

0 156 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Дед Мороз и подарки...

Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...

0 108 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Снежная королева 3. Огонь и лед

(2016) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Ёлки 5

(2016) семейный, комедия

Кредо убийцы

(2016) фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Изгой-один. Звёздные войны: Истории

(2016) фантастика, боевик, приключения, военный

Пассажиры

(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения  

28 Панфиловцев

(2016) военный, драма
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам свадебное платье

Свадебное платье. Размер 40-46 - сзади имеется регулируется (2 шнуровки). Подъюбник из 5 колец. Цена 100 евро. {Тел.} 57702231.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам квартиру в Силламяэ

2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.

Продам сварочный аппарат

Сварочный аппарат с активным охлаждением в хорошем состоянии, сила тока до 190 ампер. Цена 170 евро. {Тел.} 58947273.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам автомобиль Skoda Fabia 2012 года

Skoda Fabia 2012 года. 1.2, бензин, литые диски Skoda original, зимняя шипованная резина Nokia, заводская тонировка. Цена 4900 евро. {Тел.} 51915016.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Листочки на Свадебное дерево

Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Слово редактора

И наш активный соавтор - сама Жизнь......

Дорогие друзья!  Вот и завершается 2016-й год, год 17-летия нашей газеты....

0 207 / Подробнее...
Все материалы рубрики

От редакции

Видео. Челлендж с Пушкина, 20...

Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...

0 478 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Ответ на запрос депутатов нарвского городского собрания...

Ответы на вопросы о детском отделении ЦУ "Нарвская больница"....

2 487 / Подробнее...

Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому...

Анастасия и ее учитель по русскому языку Наталья Буйницкая вернулись из Москвы....

0 360 / Подробнее...

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»...

В этом году адресат акции Радио 4 - нарвский детский центр «Матвейка»....

0 372 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100