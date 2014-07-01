Почтовое отделение Кересе переезжает на Пяхклимяэ

ИнформацияПочтовое отделение Кересе переезжает на Пяхклимяэ
Начиная с 28 октября почтовое отделение Кересе объединяется с почтовым отделением Пяхклимяэ. Новое почтовое отделение расположено в торговом центре Мегамаркет по адресу ул. Раквере 71. Новое почтовое отделение имеет более просторные и удобные помещения по отношению к клиентам и удобные возможности для парковки.
Причина переезда почтового отделения Кересе заключается в том, чтобы людям было удобнее использовать почтовые и посылочные услуги. По словам руководителя сети почтовых отделений Omniva Эве Вукс, первоначально переезд планировалось провести еще летом, когда открылось новое почтовое отделение Пяхклимяэ. Однако по стечению обстоятельств переезд пришлось отложить. «Клиенты хотят, чтобы почтовые отделения располагались в местах, куда удобно добраться и где можно без проблем припарковать автомобиль. Почтовое отделение Пяхклимяэ соответствует обоим этим критериям и по своим возможностям более дружелюбно к клиентам», – добавила Вукс.
Поскольку для обслуживания клиентов в Нарве не требуется дополнительного почтового отделения, и вполне хватает трех почтовых контор, то отделение Кереcе переезжает в отделение Пяхклимяэ. В связи с реорганизацией почтовой сети изменятся и регионы обслуживания почтовых отделений. Жители, ранее получавшие свои посылки в почтовом отделении Кереcе, в дальнейшем будут получать их в отделении Пяхклимяэ или в почтовом отделении, расположенном в торговом центре Astri. Все клиенты уже получили в свои почтовые ящики извещение о том, что их «домашнее почтовое отделение» изменилось.
При формировании новых регионов обслуживания мы руководствовались общей траекторией передвижения жителей и местами расположения посылочных автоматов, а также маршрутами общественного транспорта, чтобы всем была обеспечена удобная доступность услуги.
В зале обслуживания клиентов в новом почтовом отделении Пяхклимяэ установлена совершенно новая мебель, здесь свежее оформление и есть зона самообслуживания, где можно самостоятельно отправить посылку, не отстаивая при этом в очереди. В отделении имеются просторные складские помещения, кроме того, здесь есть все необходимые бытовые помещения для сотрудников, чтобы можно было с еще большей радостью выполнять заказы.
В качестве альтернативы почтовому отделению в Нарве имеется еще четыре посылочных автомата: автоматы Narva Prisma, Astri Keskus, Fama и автомат Kreenholmi Maxima. Автоматами можно воспользоваться круглосуточно, а посылку можно быстро оформить в интернете или прямо на месте возле посылочного автомата.
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Для индексов 20303, 20305, 20306, 20307, 20308, 20601, 20604, 20607, 20608, 20609 и 21020 домашним почтовым отделением для выдачи отправлений станет новое почтовое отделение Пяхклимяэ.
Для индексов 21001, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 20603, 20605, 20606, 20304 и 20309 домашним почтовым отделением для выдачи отправлений станет нарвское почтовое отделение в торговом центре Astri Keskus.
Матиас Кайв, omniva
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