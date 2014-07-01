Второй погранпереход в Нарве заработает с 1 ноября

Дата публикации: Сегодня, 12:39

После двух лет простоя на эстонско-российской границе в Нарве начнет работать пешеходный пункт пропуска "Нарва-2". Правила пересечения границы останутся прежними.

Представители комиссии по приграничным вопросам Эстонии и России встретились 19 октября и договорились, что погранпереход будет открыт с 1 ноября, несмотря на то, что соответствующее торжественное мероприятие в районе "Парусинка" в Ивангороде состоится уже завтра, 21 октября.

"В Нарве ремонт пункта пропуска "Нарва-2" был завершен в декабре 2015 года, однако пересечение границы в этом месте было невозможно, поскольку велись строительные работы на российском пункте пропуска. На этой неделе Министерство транспорта РФ сообщило о завершении работ и готовности открыть пункт", - сообщил порталу rus.err.ee советник МВД Кристин Раммус.

Зимой пункт пропуска будет работать с 7:00 до 19:00, летом - с 8:00 до 20:00. Время работы еще будет уточняться.

Правила пересечения границы останутся прежними - они были утверждены еще в 2002 году межправительственным соглашением. Через пункт пропуска "Нарва-2" нельзя проносить товары, подлежащие декларированию.

Погранпункт "Нарва-2" находится в двухэтажном доме на берегу реки Наровы по соседству с входом в бывшую Кренгольмскую мануфактуру. Переход эстонско-российской границы через сухое русло Наровы происходит по построенному в 1980 году пешеходному мосту "Парусинка". Это имеющий 10 проемов простой опорный мост общей длиной 184,5 метра.

По информации с сайта ERR