«Ералашка» уложила взрослых на обе лопатки

Дата публикации: Сегодня, 10:47

Нарвский республиканский театральный фестиваль «Ералашка» собрался в 11-й раз. Выросший из коротких штанишек юмористических миниатюр, фестиваль с годами вобрал в себя многие драматические жанры актёрской сцены. Спектакли, пьесы и даже музыкальные постановки — всё теперь смешалось и наполнилось смыслом.



Идет представление театральных коллективов. Фото: Сергей Башилов

Действительно, шутки в сторону: почему детские коллективы не могут показать себя как актёры не только в амплуа, заданном всем знакомым киножурналом «Ералаш»?

Сейчас «Ералашка» носит титул «Открытый молодёжный театральный фестиваль», а когда-то у него было скромное звание «Фестиваля школьных миниатюр». Педагоги не верили, что школьники сразу «возьмут быка за рога» и будут играть драматические роли, поэтому дали им возможность попробовать себя в малом жанре юморески. Символ фестиваля — нарисованная озорная девчонка по имени Ералашка — «материализовалась» на сцене и выполнила роль одного из ведущих. Уже сейчас гости фестиваля привозят небольшие спектакли, многие из них имеют в основе серьёзный сюжет, а коллектив из Санкт-Петербурга «Планета детей» даже поёт на сцене.

Виталий Маратович Катунцев, режиссер театра «16.Комната» Нарвского Дома детского творчества, соглашается с тем, что разместить ораву ребят, приехавших с разных сторон света на фестиваль, непросто, но каждому коллективу было выделено помещение — классы НДДТ стали гримёрками.

Виталий Катунцев:

- Не смогли приехать наши друзья из Ивангорода, у них что-то с визами, очень жаль. Мы рассылаем приглашения и по Эстонии, и по России, и по Латвии. К нам едут и с востока, и с запада, и с юга. Приезжие коллективы добираются к нам за свой счёт, и бывает, что причиной отказа быть у нас становится банальное отсутствие денег. А мы тоже небогаты и всегда привлекаем спонсоров, иначе нам не справиться. Вот и в этот раз не обошлось без них: планетарий центра «Астри» дал бесплатно 150 билетов, которые были распределены между участниками, помогли горуправа Нарвы и фонд Эстонский Культурный капитал.

Также Виталий Катунцев рассказал газете о том, что поддерживают фестиваль и профессионалы в сфере театра. Они проводят мастер-классы, пока жюри обсуждает выступления и выставляет оценки. В этот раз актерскому мастерству не только школьников, но и педагогов учили актриса Романтического театра Юрия Томашевского из Санкт-Петербурга Виктория Зайцева и руководитель театрального коллектива «Экспромт» из Йыхви Урмас Лада.

В этом году фестиваль «Ералашка» проходил 23-24 октября и к моменту выхода газеты в свет уже завершился.

Сергей Башилов