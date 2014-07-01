В октябре спасатели проведут консультации в домах с печным отоплением

Дата публикации: Сегодня, 11:22

Спасательный департамент приступает к консультированию жителей домов с каминами или печным отоплением в Ляэне- и Ида-Вирумаа.

Топки в таких домах должны быть в порядке, чтобы с наступлением холодов не случилось несчастья. Согласно закону, отопительные системы в таких квартирах и рядных домах необходимо чистить с помощью профессионального трубочиста раз в год, о чем на руках у хозяев должен быть соответствующий акт. В частных домах можно топки чистить и самим, но раз в 5 лет тоже потребуется вызвать трубочиста.

Лийна Ярви, советник бюро превентивной работы Восточного спасательного центра:

- Спасатели будут не штрафовать, а только лишь консультировать, потому что зачастую сами люди не замечают каких-то нюансов, которые могут быть пожароопасными. Мы призываем всех, кто хочет побеседовать на тему пожарной безопасности своего жилища, регистрироваться для получения бесплатной консультации по телефону 1524. Спасатели уже сами договорятся с жителями о подходящем времени.

Заглядывать в камин или печку спасатели не будут, однако обратят внимание на то, покрыта ли площадь около нее пожаробезопасным материалом или насколько близко к топке складируются воспламеняющиеся материалы. Вдобавок спасатели расскажут об уходе за дымовым датчиком.

У каждого есть возможность заказать такую консультацию, позвонив по номеру 1524. Проводят консультацию профессиональные и добровольные спасатели, которые предъявляют соответствующее удостоверение и одеты в форму сотрудников Спасательного департамента. Подлинность предъявленного удостоверения можно проверить, позвонив на тот же телефон 1524.

Советы Спасательного департамента:

- Действующие печи, плиты и камины должны быть почищены уже в начале нового отопительного сезона!

- Не сжигайте в топках пластик, целлофан, текстиль, содержащие лак или клей материалы, например, доски.

*Следите за состоянием своих печей и каминов в холодное время.

*Помогите своим престарелым соседям или родным проверить состояние их печей. По возможности соседи могут объединиться и вызвать трубочиста разом. Это выйдет дешевле и даст уверенность в том, что печи соседей в порядке. Безопасность дома зависит от всех его жителей!

Евгения ПАРВ, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра