Страховое возмещение и пособие по безработице - не одно и то же

В центре вниманияСтраховое возмещение и пособие по безработице - не одно и то же
Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".
Кажущийся с первого взгляда понятным вопрос о том, кто может получать денежное пособие Кассы по безработице, на деле оказывается далеко не таким простым для понимания людей, которые на него рассчитывают.
Вадим Дёмин, руководитель страхового возмещения по безработице
О нюансах этой темы рассказывает специалист Кассы по безработице Вадим Дёмин.
- Когда человек регистрируется в Кассе по безработице как безработный, консультант выясняет, чем он был занят до этого. Если у человека за последние три года до регистрации есть не менее 12 месяцев страхового стажа по безработице и причина расторжения последнего договора даёт право на страховое возмещение, то ему назначается страховое возмещение по безработице.
Если же причина расторжения последнего договора не даёт право на страховое возмещение, назначается пособие по безработице. Для назначения пособия по безработице человек должен быть занят как минимум 180 дней в течение последнего года (все виды занятости перечислены на портале Кассы по безработице.)
Размер страхового возмещения зависит от получаемой заработной платы, а ставка пособия по безработице является фиксированной и пересматривается каждый год (в 2017 году дневная ставка пособия по безработице составляет 4,86 евро; ставка пособия за 31 день составляет 150,66 евро).
- На протяжении какого времени выплачивается страховое возмещение по безработице и в каком процентном отношении к зарплате?
- Период выплаты страхового возмещения по безработице зависит от стажа по страхованию. С 1 июля 2014 года периодом страхового стажа является период работы, за который человек получает выплаты, с которых следует удерживать страховые взносы от безработицы. Один месяц страхового стажа рассчитывается независимо от количества отработанных в этом месяце дней.
Если страховой стаж меньше 5 лет, Касса по безработице назначает возмещение на 180 календарных дней; страховой стаж от 5 до 10 лет - назначается возмещение на 270 календарных дней; страховой стаж 10 лет и более - на 360 календарных дней.
|NB! Размер страхового возмещения зависит от получаемой заработной платы, а ставка пособия по безработице является фиксированной.
На основании средней заработной платы человека ( то есть конкретного лица) за один календарный день Касса по безработице рассчитывает размер страхового возмещения за один календарный день. В первые сто дней выплаты возмещения человек получает 50% от средней заработной платы за один календарный день, а затем 40%.
Например, средняя заработная плата за один календарный день была 22 евро. В первые 100 дней размер возмещения будет составлять 11 евро за каждый календарный день, а начиная с 101-го дня – 8,80 евро.
В 2017 году минимальная ставка страхового возмещения по безработице составляет 7,17 евро за один календарный день.
-А если, например, человек работал за границей и вернулся в Эстонию, ищет работу, но в Эстонии последние полгода еще не работал?
- Если человек работал в любой стране ЕС и регистрируется в Кассе по безработице, то тогда, предоставив форму U1, в которой указана информация о периоде страхового стажа по безработице за границей и причина расторжения договора, человек может ходатайствовать о страховом возмещении или пособии по безработице в Эстонии. Если этих данных недостаточно, то тогда Касса по безработице сама запрашивает их из компетентного учреждения другой страны, и ожидание ответа может занять время.
- Если идти от обратного: сколько должен получать человек, чтобы, став безработным, он получал от биржи сумму, равную минимальной зарплате?
- Чтобы размер страхового возмещения в месяц составлял ориентировочно 470 евро (брутто), средняя заработная плата за один календарный день должна составлять ориентировочно 31-32 евро (брутто).
- Имеет ли право на денежное пособие человек, который сам уволился? Или он должен быть именно сокращен?
- Если человек уволился по собственному желанию и у него в общей сложности есть 180 дней занятости за предыдущий год, то тогда у человека есть право на получение пособия по безработице. Как было сказано выше, ставка пособия по безработице является фиксированной и пересматривается каждый год.
- А уволившийся по собственному желанию человек имеет право на получение страхового возмещения?
- У человека нет права на страховое возмещение по безработице, если он покинул последнее место работы или службы по собственному желанию, по соглашению сторон или по своей вине. Он имеет право только на пособие по безработице.
- Играет ли роль при начислении денежного пособия гражданство, срок вида на жительство, возраст? Вопросы трудоспособности или не трудоспособности мы сейчас не затрагиваем.
- Для получения страхового возмещения или пособия по безработице у человека должно быть право находиться на учёте в качестве безработного. Право находиться на учёте в качестве безработного есть у человека, который выполняет обязанности безработного, т.е. активно ищет работу и информирует консультанта о процессе поиска работы, не менее одного раза в 30 дней обращается в Кассу по безработице, участвует в составлении индивидуального плана поиска работы и в его дополнении.
Размер страхового возмещения зависит от получаемой заработной платы, а ставка пособия по безработице является фиксированной.
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