В Ида-Вирумаа сейчас самое большое за последнее время количество вакансий

Дата публикации: Сегодня, 15:32

Данный материал опубликован в рамках проекта "ВАЖНО ЗНАТЬ".

По состоянию на 16 октября этого года в Нарвском бюро Ида-Вируского отдела Кассы по безработице зарегистрировано 2.870 безработных. Из них женщин — 56%, мужчин, соответственно, 46%. Подавляющая часть нарвских безработных - люди в возрасте 25-54 лет.

Инга Пильдер: список вакансий сегодня такой большой, что наших стендов даже не хватает; заказали дополнительные. Фото: Светлана Зайцева

Что же касается количества вакансий, то их, говорит Инга Пильдер, заведующая Нарвским бюро Ида-Вируского отдела Кассы по безработице, на 16 октября в Ида-Вирумаа насчитывалось более одной тысячи, и более половины из них - в Нарве.

- За последние годы это самое большое количество вакансий, - уточняет г-жа заведующая. - Но, конечно, не все стоящие у нас на учете находят себе рабочее место: кто-то ищет более гибкие условия труда, кому-то не подходит время работы, или человек считает, что у него квалификация выше...

- Люди каких специальностей востребованы в Нарве и в целом в Ида-Вирумаа?

- Прежде всего работники строительного и транспортного сектора, социального сектора, а также стабильно требуются продавцы, повара, сварщики. Конечно, ищут прежде всего специалистов. Однако характерная черта сегодняшних дней - требуются и разнорабочие или люди, которые хотят получить определенные навыки непосредственно на рабочем месте. Со всем списком вакансий можно познакомиться на сайте: tootukassa.ee.

- Может ли Нарвский филиал найти нарвитянину работу за границей?

- Да, это возможно. Когда человек регистрируется в Кассе по безработице, он может указать место, где он хотел бы искать работу - выбирает город, уезд,страну.

В Кассе по безработице есть отдельная услуга EURES (сеть трудового посредничества в Европе) и EURES-специалисты, у которых как зарегистрированные безработные, так и все желающие, могут получить консультацию о поиске работы и трудоустройстве в Европе. Дополнительная информация: eures.ee

Чаще всего нарвитяне ищут работу в Финляндии, поскольку это близко и можно претендовать на хорошую зарплату, затем идет Норвегия и Германия. Мужчинам реально найти там работу в строительном секторе, женщинам - в сфере обслуживания.

Светлана Зайцева