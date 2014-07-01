Сентиментальные ценности ждут своих зрителей

Дата публикации: Сегодня, 09:29

В центре развития и досуга Gagarin в пятницу, 6 октября, открылась выставка «Музей ностальгии». На полках фойе центра расположились экспонаты частной коллекции предметов быта и интерьера из недалекого прошлого.

На выставке можно увидеть, как работали имевшийся в каждом доме фильмоскоп или диапроектор, услышать звучание патефона, проигрывателя и магнитофона. Пластинки тут же, на ближайшей полке.

Вот витрина с украшениями, которые были в ходу у модниц конца прошлого века. Вот открытки с артистами, любимыми еще нашими мамами и бабушками. Вот приемник, переданный на время работы экспозиции семьей Константина и Елены Зуевых.

Экспонаты выставки относятся к категории сентиментальных ценностей.

Действительно, за некоторыми предметами - целая эпоха нашей жизни. Так, навевает приятную грусть пионерская атрибутика: вымпел из Дворца пионеров, школьная форма тех лет (коричневое платье и белый фартук), горн и барабан.

Любопытно взглянуть на деньги той поры, например на 200-рублевую купюру, которую и тогда-то мало кто видел «живьем», поскольку зарплаты были гораздо скромнее.

Молодое поколение уже не знает что такое телефон-автомат.Фото: Наталья Соболева



Давно забыты времена, когда люди не носили при себе телефоны, а позвонить, находясь в городе, могли лишь по телефону-автомату. В коллекции есть такой аппарат, есть даже менее известный широкой общественности телефонный аппарат с подводной лодки, который ранее использовался в бывшем учебном центре в Палдиски. По словам организатора выставки и одного из руководителей центра Gagarin, найти интересные вещи для экспозиции позволяют поездки по «блошиным» вещевым рынкам, но много экспонатов в последнее время ему дарят друзья, а то и совсем незнакомые люди, узнавшие про «музей».

Выставка работает в Центре рукоделия Gagarin на Пушкина, 5 до 20 октября, в будние дни с 16.00 до 19.00, а по выходным с 11.00 до 17.00.

Наталья СОБОЛЕВА