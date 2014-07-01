Подробная статистика по голосованию в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 12:14

Выборы состоялись. В итоге в Ида-Вирумаа уверенную победу одерживают центристы - каждый второй избиратель проголосовал за эту партию (53%). А в Нарве проголосовали за Центристскую партию каждые два человека из трех - 66,8%.

Подробную статистику по голосованию в Нарве можно посмотреть на сайте valimised.ee.

Десятка самых результативных