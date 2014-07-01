Чествовали тех, кто растит наше будущее

Дата публикации: Сегодня, 10:15

Церемония награждения лучших педагогов Нарвы «Учитель года 2017» прошла в пятницу, 6 октября, в концертном зале Дома детского творчества. Ее сценарий был составлен в виде театрализованного представления, в которое были включены номера художественной самодеятельности.

Татьяна Окунева из Солдинаской гимназии празднует победу в номинации «Лучший учитель интегрированного обучения». Фото:Наталья Соболева.



Посетившие эту церемонию представители муниципальной власти сказали много добрых и искренних слов в адрес учителей Нарвы. Так, председатель горсобрания Александр Ефимов поставил нарвским педагогам за их нелегкий труд «шестерку» по пятибалльной шкале и сказал, что это их заслуга в том, что наши дети конкурентоспособны как на уровне республики, так и на уровне выпускников других стран Европы. А руководитель отдела культуры Виктория Лутус поблагодарила учителей за то, что они воспитывают и растят высокодуховную и образованную молодежь, которая уже в ближайшем будущем будет определять жизнь не только Нарвы, но и, возможно даже, нашей страны.

Традиционно на церемонии поздравили педагогов, впервые пришедших по окончании учебных заведений в детские сады и школы города, а также с почестями отправили на заслуженный отдых тех, кто отработал в своей профессии положенный для выхода на пенсию срок.

Всего на звание «Учитель года 2017» в Нарве было представлено 26 кандидатов. На церемонии наградили как номинантов, так и победителей каждой из шести номинаций, по которым подводились итоги конкурса. А главный титул «Учителя года» был присужден учителю математики и физики Пяхклимяэской гимназии Михаилу Емельянову.

Татьяна Окунева из Солдинаской гимназии празднует победу в номинации «Лучший учитель интегрированного обучения». Фото:Наталья Соболева.

Победители в номинациях конкурса «Лучший учитель 2017»:

«Лучший творческий учитель» - Елена Грулева, Кренгольмская музыкальная школа

«Лучший учитель интегрированного обучения» - Татьяна Окунева, Солдинаская гимназия

«Лучший учитель лидер» - Сергей Шарков, Нарвский Языковой лицей

«Лучший учитель — друг детей» - Татьяна Кечко, детсад Põngerjas

«Лучший учитель — ментор» - Лариса Цыганова, детсад Tareke

«Лучший учитель, использующий инфотехнологии» - Ольга Степанова, детсад Kirsike

«Учитель года 2017» - Михаил Емельянов, Пяхклимяэская гимназия.

Наталья СОБОЛЕВА







