В Нарве пройдут Дни родственных финно-угорских народов

Дата публикации: 13-10-2017, 10:33

В этом году Дни родственных финно-угорских народов пройдут с 17 по 21 октября. В программе запланированы как традиционные, так и совсем новые мероприятия. Уже с 4 октября в рамках программы открыта выставка «Пять столетий венгерской реформации» в Александровской лютеранской церкви.

Основные события пройдут в Нарвском колледже ТУ. 17 октября в 18:00 здесь выступит уникальный ансамбль флейты Пана из России. Многоствольная флейта, больше известная как «флейта Пана», во многих этномузыковедческих исследованиях фигурирует как реликтовый музыкальный инструмент, известный у многих народов мира. На концерте прозвучит музыка коми-зырян из села Черныш Прилузского района Республики Коми.

С 20 по 21 октября пройдёт 4 международная конференция «Концепт свободы в литературах Восточной Европы», посвященная 200-летию со дня рождения венгерского поэта и литературоведа Яноша Арань (1817 ‒ 1882), 100-летию государственности Финляндии и 500-летию Реформации. Организаторы ждут кроме отечественных участников гостей из России, Латвии, Финляндии, Венгрии и Румынии.

20 октября в 18:00 состоится вечер финно-угорской поэзии с участием хора нарвских ингерманландских финнов «Iloiset ystävät» (Веселые друзья).

Традиционным завершением недели станет метание сапог 21 октября, в День родственных народов, который является знаменательной датой с 2011 года. Начало народных игр-соревнований в 13:00 во дворе Дома народов.

Вход на мероприятия свободный.