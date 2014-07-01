Об особенностях выборов в местные органы самоуправления

В центре вниманияОб особенностях выборов в местные органы самоуправления
В связи с приближающимися выборами в местные органы самоуправления стоит напомнить гражданам об ответственности перед законом.
Пенитенциарный кодекс Эстонии предусматривает ответственность по статье 162 часть 1- то есть лицо несет ответственность за нарушение свободы выбора, а также за влияние на лицо путем использования должностного или зависимого положения, угроз, обмана с целью осуществить заведомый выбор в пользу конкретного кандидата. За данное преступление законом предусматривается в качестве наказания денежное взыскание или тюремное заключение на срок до 3 лет.
За нарушение тайны голосования и сообщение данных о том, кто конкретно за кого голосовал, по статье 166 часть 1 Пенитенциарного кодекса предусмотрено наказание - штраф до 100 штрафных единиц или арест до 30 суток.
Если кто-то проголосовал электронно, но по какой-либо причине изменил свое решение, то он может прийти на избирательный участок в день выборов, и тогда зачтется его голос на бумажном бюллетене.
Кандидат на выборах никоим образом не может узнать, кто за него голосует пофамильно, поэтому не стоит бояться сделать именно свой добровольный выбор.
Но если вам кажется, что кто-то пытается давить на вас или оказывать влияние на ваш выбор в пользу конкретного кандидата, путем угроз или запугивания, используя в том числе и свое служебное положение, то в данном случае следует незамедлительно сообщить об этом в полицию или прокуратуру.
Ваш выбор только в ваших руках!
Павел Гордиевски,
помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры
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