В Нарвском замке откроется фотовыставка «Воспоминания о Кренгольме»

Дата публикации: Сегодня, 10:22

Фото из архива "ВП"

В предстоящую пятницу на седьмом этаже башни Нарвского замка состоится открытие выставки эстонского фотографа Филиппа Соловьёва «Воспоминания о Кренгольме».

Филипп Соловьев родился в Москве, жил в Нарве и Тарту, где изучал философию в Тартуском Университете и фотографию в Тартуской Высшей Художественной Школе. Принимал участие во множестве персональных и групповых выставках в Эстонии, Латвии, Австралии и Шотландии. Живет в Шотландии в Эдинбурге.

Филипп Соловьев в течение двух лет снимал территорию Кренгольмской мануфактуры и беседовал с ее бывшими сотрудниками, изучая не только нынешнее состояние фабрики, но и истории людей, которые работали на ней в разное время. На выставке «Воспоминания о Кренгольме» представлен результат проделанной автором работы.

BNS