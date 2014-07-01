С 25 сентября началась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Дата публикации: Сегодня, 15:09

С 25 сентября 2017 г. можно зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка на категории A1, A2, B1 и B2.

В Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви и Ахтмеском районе г. Кохтла-Ярве осенью этого года будет набрано в общей сложности 38 учебных групп, рассчитанных на 572 человека.

На языковые курсы можно регистрироваться регулярно, два раза в год, непосредственно накануне каждого нового курса. Поэтому не стоит беспокоиться, если кто-либо из желающих записаться не попадет в группу или не найдет подходящее для себя время – следующие курсы начнутся уже в новом году.

В таком порядке языковые курсы будут проводиться до конца 2020 года.

Все желающие бесплатно изучать эстонский язык могут зарегистрироваться на курсы

на сайте Фонда интеграции:

Приглашаем на курсы эстонского языка иноязычных постоянных жителей с недостаточной степенью интеграции в эстонское общество и культуру, а также новых мигрантов из различных регионов Эстонии.

Фонд интеграции организует проведение языковых курсов в сотрудничестве со следующими их организаторами: MTÜ Atlasnet, Multilingua Keelekeskus OÜ, Folkuniversitetet Estonia MTÜ и целевое учреждение EDUKOOL.

Расходы на обучение возмещают Европейский социальный фонд (в рамках проекта «Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе») и Министерство культуры.

Общая информация о бесплатных курсах эстонского языка в период с 2015 по 2017 г.:

В 2015 году через домашнюю страницу Фонда интеграции на курсы зарегистрировалось около 6000 человек.

С осени 2015 года по сентябрь 2017 года прошли обучение на курсах эстонского языка на категории A2, B1 и B2 4833 человека.

По информации Яна Тонди, Интеграционный фонд