Международный проект City to Сity в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 16:32



С 19 по 23 сентября в Нарве проходят встречи в рамках международного проекта

«City to City for Building Our Europe – C2C4EU».

Основные цели проекта:

• Повышение осведомленности о культурном диалоге для лучшей

европейской интеграции

• Обмен опытом в сфере европейской интеграции

• Обмен опытом в сфере использования финансовой поддержки фондов Европейского Союза



Участниками проекта являются 6 городов из разных стран Европы: Ираклион (Греция), Джераче (Италия), Теруэль (Испания), Барселуш (Португалия), Киштелек (Венгрия), Нарва (Эстония).

Программа мероприятий:



20 сентября в 10.00 в зале заседаний городского собрания города Нарва состоится встреча партнеров проекта, на которой будут представлены основные цели, партнеры и текущие результаты проекта. Во время встречи будет проведена пресс-конференция, где партнеры проекта ответят на интересующие вопросы журналистам.

Также в этот день гости познакомятся с нарвскими достопримечательностями и посетят объекты, которые получили поддержку фондов Европейского Союза: променад, Йоаорг, казематы бастиона Виктория.



21 сентября 10.00-14.30 состоится открытый форум «Будущее Европы: возможности и вызовы» в Нарвском колледже Тартуского университета. На форуме эксперты из 6 стран проекта представят свое видение на данную тему.



22 сентября команда проекта оценит ролики, представленные на видео конкурс на тему «Европейский Союз, который хотел бы ты видеть в будущем!» В конкурсе могли принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Для участия в конкурсе необходимо было подготовить видео сюжет согласно требованиям проекта. Ожидаемые результаты данного конкурса - повышение осведомленности о важности культурного диалога для лучшей европейской интеграции, улучшение знаний о методах гражданского участия для внесения личного вклада в важнейшие европейские решения и политику. Результаты конкурса, в т.ч. победивший видео-ролик будут представлены в зале заседаний городского собрания города Нарва 22 сентября в 15.15



22 сентября молодые участники проекта от каждого партнера примут участие в дискуссии в Нарвском молодежном центре. Представители молодежи обсудят совместные дела и проекты в таких областях, как экология, культура, образование, развитие управления и бизнеса. Итоги дискуссии будут оформлены как творческая презентация, которая будет представлена 22 сентября в 15.15 в зале заседаний городского собрания города Нарва.

Также участники проекта примут участие в торжественном мероприятии «Нарва-осенняя столица Эстонии».



Дополнительная информация:

Департамент развития и экономики города Нарва

35 99140