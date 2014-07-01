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Международный проект City to Сity в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 16:32

Международный проект City to Сity в Нарве


   С 19 по 23 сентября в Нарве проходят встречи в рамках международного проекта
«City to City for Building Our Europe – C2C4EU».
Основные цели проекта:
•    Повышение осведомленности о культурном диалоге для лучшей
     европейской интеграции
•    Обмен опытом в сфере европейской интеграции
•    Обмен опытом в сфере использования финансовой поддержки фондов Европейского Союза

  Участниками проекта являются 6 городов из разных стран Европы: Ираклион (Греция), Джераче (Италия), Теруэль (Испания), Барселуш (Португалия), Киштелек (Венгрия), Нарва (Эстония).
  Программа мероприятий:

  20 сентября в 10.00 в зале заседаний городского собрания города Нарва состоится встреча партнеров проекта, на которой будут представлены основные цели, партнеры и текущие результаты проекта. Во время встречи будет проведена пресс-конференция, где партнеры проекта ответят на интересующие вопросы журналистам.
Также в этот день гости познакомятся с нарвскими достопримечательностями и посетят объекты, которые получили поддержку фондов Европейского Союза: променад, Йоаорг, казематы бастиона Виктория.

  21 сентября 10.00-14.30 состоится открытый форум «Будущее Европы: возможности и вызовы» в Нарвском колледже Тартуского университета. На форуме эксперты из 6 стран проекта представят свое видение на данную тему.

  22 сентября команда проекта оценит ролики, представленные на видео конкурс на тему «Европейский Союз, который хотел бы ты видеть в будущем!» В конкурсе могли принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет.  Для участия  в конкурсе необходимо было подготовить видео сюжет согласно требованиям проекта. Ожидаемые результаты данного конкурса - повышение осведомленности о важности культурного диалога для лучшей европейской интеграции, улучшение знаний о методах гражданского участия для внесения личного вклада в важнейшие европейские решения и политику. Результаты конкурса, в т.ч. победивший видео-ролик будут представлены  в зале заседаний городского собрания города Нарва 22 сентября в 15.15

  22 сентября молодые участники проекта от каждого партнера примут участие в дискуссии в Нарвском молодежном центре. Представители молодежи обсудят совместные дела и проекты в таких областях, как экология, культура, образование, развитие управления и бизнеса. Итоги дискуссии будут оформлены как творческая презентация, которая будет представлена 22 сентября в 15.15 в зале заседаний городского собрания города Нарва.
Также участники проекта примут участие в торжественном мероприятии «Нарва-осенняя столица Эстонии».

Дополнительная информация:
Департамент развития и экономики города Нарва
35 99140
 

 

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