Народу важно. Теледебаты кандидатов на пост мэра Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 14:18

Предвыборная студия в рамках передачи "Народу важно" с участием кандидатов на пост мэра Нарвы. Дебаты пройдут в два раунда по темам: - Развитие предпринимательства и создание рабочих мест;

- Развитие городской среды проживания (городское хозяйство и благоустройство). В дебатах примут участие Тармо Таммисте (ЦП) и Катрин Райк ("Наша Нарва")

Ведущие: Юрий Николаев и Сергей Степанов.

В течение 180 дней со дня выхода передачу можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Источник: ETV+

Во вторник 19 сентября состоятся политические дебаты кандидатов в депутаты Нарвского городского собрания

Во вторник 19 сентября в 15.30 в аудитории L231 в здании Нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования состоятся политические дебаты. На мероприятие для молодежи были приглашены представители всех партий и избирательных союзов, которые зарегистрированы на предстоящие в октябре муниципальные выборы в Нарве.

В дебатах примут участие Александр Ефимов (Центристкая партия), Антс Лийметс (Партия Реформ), Станислав Пупкевич (список Саависаара), Валентина Гурова (IRL) и (Яна Кондрашова (избирательный союз «Наша Нарва».

Модератором выступит журналист Михаил Комашко.

"Политические дебаты - это не только хорошая возможность ознакомиться с устройством местной жизни, процессом принятия решений, их влиянием и ролью горожан, но и напрямую познакомиться с кандидатами, задать интересующие молодежь вопросы относительно планов и конкретных пунктов предвыборных программ" - рассуждает кандидат на пост мэра Нарвы от избирательного союза "Наша Нарва" Катри Райк.

Напомним, выборы в местное самоуправление состоятся 15 октября 2017. В Нарве на выборы в органы местного самоуправления свои списки представили три партии и три избирательных союза. Всего за 31 место в городском собрании в Нарве будут бороться 207 кандидатов.

BNS