Галерея. В Нарве состоялся День обсуждений

Дата публикации: Вчера, 17:48

9 сентября в Нарве состоялся первый опыт свободного обмена мнениями - День обсуждений, организованный командой добровольцев с активной гражданской позицией. На дискуссионные площадки BAZAR (а именно так назвали организаторы это мероприятие) помимо заявленных участников и журналистов пришло не так уж много нарвитян, ради которых всё и затевалось. Как выразилась одна из участниц, типично нарвская история: “Вокруг одни знакомые лица, новых почти нет”.

Это говорит о том, что жители города либо не желают высказываться, что сомнительно, так как в соцсетях многие активно выражают своё мнение, либо не верят, что их мнение будет услышано. Хороший ли это знак для городских властей? Так или иначе, в состязании между торговыми центрами (особенно, предлагающими скидки) и площадками Дня обсуждения магазины одержали безоговорочно победу. В таком случае, стоит ли удивляться нарвитянам, если результаты выборов окажутся слишком предсказуемыми?

И все же BAZAR можно отнести к примерам реального развития местной демократии: на политических дебатах с участием представителей партий и избирательных союзов мест в актовом зале Нарвского колледжа (по причине непогоды мероприятие переехало под крышу этого учебного заведения ) почти не было. Причем аудитория ощутимо помолодела. Добавим, что была организована прямая трансляция происходящего на BAZAR – на сайте rus.err.ee, странице мероприятия www.bazarnarva.ee, в Фэйсбуке и пр. Статистика просмотров этих сюжетов наглядно демонстрирует: такие обсуждения нужны нарвитянам. А повлияют ли они на жизнь города, возьмут ли мнения и предложения горожан на вооружение будущие депутаты и возьмут ли они за правило общаться с народом — посмотрим. Увидим. На нынешнем BAZARе первых лиц города не наблюдалось.

Подробнее о том, как прошли обсуждения на дискуссионных площадках BAZAR - в номерах изданий "Виру Проспект"и "Нарвская Газета " за 14.09.2017.

"ВП"