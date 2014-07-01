Участвуйте в конкурсе на учебные стипендии

В центре вниманияУчаствуйте в конкурсе на учебные стипендии
В 2017 году Благотворительный Фонд SEB выдает учебные стипендии на общую сумму в 50 000 Евро. О получении стипендии могут ходатайствовать молодые люди, проживающие в учреждениях опеки и защиты Эстонии. Ходатайства также ожидаются от молодых родителей.
Стипендии предназначены:
- на оплату стоимости обучения,
- для покупки необходимых для учебы материалов,
- для оплаты текущих затрат во время учебы,
- для оплаты стоимости детского сада или услуг няни в случае, если о стипендии ходатайствует молодой родитель.
О получении учебной стипендии могут ходатайствовать молодые люди в возрасте до 26 лет, которые проживают в каком-либо из учреждений опеки, защиты или опекунской семье и желают начать или продолжить свое обучение. Обучение должно проходить в дневной форме в профессиональном или высшем учебном заведении. Ходатайствовать о получении стипендии могут также молодые матери или отцы, которые на момент рождения ребенка были моложе чем 19 лет и чей возраст на момент ходатайства меньше чем 26 лет. Обучение также должно проходить в дневной форме в профессиональном или высшем учебном заведении.
Ходатайства можно предоставить до 20 сентября текущего года.
Необходимые документы для предоставления ходатайства Вы сможете найти здесь: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium
SEB
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