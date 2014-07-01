Народу важно. Политпросвет или пропаганда?

Дата публикации: Сегодня, 15:32

Существует устойчивое мнение, что детей нужно держать подальше от пограничных тем, в том числе и от политики. Поэтому предвыборные походы кандидатов в школы вызывают тревогу обывателей. В то же время старшеклассники теперь тоже избиратели и должны знать, из кого выбирать.

Почему мы боимся подпускать политиков к детям? Как кандидату в депутаты встретиться с избирателем-школьником? О чем можно говорить юному избирателю, а от чего уберечь? Нужны ли правила для общения политиков с детьми и какие?

Гости передачи: директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас и председатель фракции "Единая Нарва" городского собрания Нарвы Алексей Воронов.

Ведущие: Юрий Николаев и Сергей Степанов.

В течение 180 дней со дня выхода передачу можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Источник: ETV+