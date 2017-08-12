Департамент предупреждает жителей Эстонии об опасном криптовирусе

Дата публикации: Вчера, 10:10

Департамент государственной инфосистемы предупреждает о распространении опасного компьютерного вируса Locky.

Заражение происходит посредством электронного письма с приложенным к нему zip-файлом с названием в формате ”E 2017-08-09(XXX)”. В теме письма может стоять E 2017-08-09 (87).xls/.doc/.jpg. В некоторых случаях тело сообщения содержит текст ”Files attached. Thanks!"

При распаковке вложения запускаются VBS-файлы, которые шифруют данные на компьютере и жестком диске, а пользователю приходит сообщение с инструкциями о выплате выкупа за их расшифровку.

Департамент подчеркивает, что открывать вложения в подобных письмах ни в коем случае нельзя, и просит сообщать о случаях нанесения ущерба по электронной почте cert@cert.ee.