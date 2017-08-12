Лето нарвских гребцов: сезон продолжается

Дата публикации: Вчера, 14:38

На чемпионат Эстонии по гребле на байдарках и каноэ в Пярну, состоявшийся 4–5 августа, из Нарвы прибыли 11 спортсменов — воспитанников школы «Энергия». С медалями вернулись все!

От Натальи Торцовой болельщики ждали медалей, и ожидания она оправдала.

Этап 1: молодые спортсмены до 16 лет

Казалось бы, совсем недавно, 22–23 июля, город Пярну принимал гребцов, боровшихся за кубок Эстонии. Но сезон продолжается, и знакомые нам юные гребцы из «Энергии» вновь вышли на старт двух дистанций — 500 и 1000 м.

Юные гребцы, в основном 2003–2004 года рождения, соревновались на реке, на участке между мостами. В заездах участвовали байдарки одиночки, двойки и четверки, а каноэ — одиночки и двойки.

Байдарки

Среди девушек Елизавета Федорова, выступавшая в классе «С» (13–14 лет), на байдарке-одиночке финишировала второй на дистанции 1000 м и опередила ставшую бронзовым призером Юлию Варшавскую, которая чуть постарше, числится в классе «В» (15–16 лет), и которая «взяла серебро» на 500 м. Если сравнивать эти показатели с их результатами на Кубке Эстонии, где они выступали в разных возрастных категориях, то на 1000 метрах Юлия и тогда была третьей, а Елизавета пришла первой.

Однако здесь, на первенстве, столь дробная возрастная градация по периодам в два года не действовала: 13-летние могли состязаться с 16-летними. Тренер Александр Дубровин пояснил, что вообще-то деление по годам необходимо, но в ряде случаев на первый план выдвигаются волевые и физические качества спортсмена, которые не зависят от возраста. Например, известная байдарочница Анастасия Пшеничная в свое время побеждала даже тех соперниц, которые были на 5 лет ее старше.

В Пярну Елизавета и Юлия объединились в байдарке-двойке и выиграли серебряные медали на дистанции 500 м. Они и на Кубке, где был предусмотрен сводный класс «В+С», выступили вдвоем, но успешнее, поскольку победили в двух заездах, на 200 и 1000 м.

Экипаж байдарки-четверки на дистанции 500 м составили Таисия Елисеева, Ксения Корешкова и вновь Елизавета и Юлия. Они стали серебряными призерами.

Их соратники-юноши на четверке — Сергей Карпушов, Алексей Румянцев, Евгений Савченков и Михаил Лехмус — на той же дистанции пришли к финишу третьими.

В целом результаты байдарочников могут показаться не очень впечатляющими. И все же Юлия Варшавская и Елизавета Федорова по общему итогу были признаны лучшими среди 80 спортсменов, принявших участие в первенстве Эстонии.

Каноэ

Каноист Федор Манюкевич на дистанции 1000 м занял третье место. Он же на двойке в паре с Иваном Петченко и на той же дистанции стал серебряным призером, а с Артемом Волгиревым на 500 м — бронзовым. Между тем двумя неделями ранее, на соревнованиях за Кубок эти три спортсмена два раза, после победы на дистанциях 200 и 1000 м, занимали весь пьедестал, причем в одной и той же последовательности: Федор, Артем, Иван.

Что же касается первенства, то надо учитывать очень плотный график заездов. Соревнования на дистанциях 500 и 1000 м были проведены в один день, тогда как обычно на них отводятся два дня. Да и этот первый день оказался несколько сжатым, так как уже в 19.00 стартовали взрослые на дистанции 200 м. Тем не менее и Федор Манюкевич наряду с Юлией и Елизаветой также был назван лучшим.

Этап 2: взрослые спортсмены

На этом этапе, который начался 4 августа и продолжился на следующий день, гребцы соревновались на трех дистанциях: 200, 500 и 1000 м.

В успехах Натальи Торцовой как-то не принято сомневаться, и она действительно победила на первых двух дистанциях. Правда, на 1000 м она финишировала третьей, а золото досталось Нине Риоса, сильной спортсменке, начавшей выступать в этом году. Все же на Кубке Эстонии Наталья выиграла в километровом заезде, так что будем считать, что спор еще не окончен.

В байдарке-двойке Наталья и Анетте Баум стали первыми на дистанции 500 м и вторыми на 200 м. Если учесть, что Анетте выступает за Пярну, такое объединение может показаться несколько странным. Однако, как объяснил Александр Дубровин, среди взрослых спортсменов возможно такого рода комбинирование между городами. И это справедливо, так как главные старты все-таки ожидаются на международном уровне, следовательно, возникает необходимость как можно быстрее подготовить наиболее сильные двойки и четверки, которые будут уже выступать за сборную страны.

У каноистов Дмитрий Федоров занял второе место на дистанции 200 м. Также вторыми ту же дистанцию на двойке преодолели Роман Хозяинов и Танель Хелли из Вильянди: вновь смешанный экипаж.

Краткие итоги и спонсирование

В целом результаты школы «Энергия» по итогам чемпионата Эстонии достаточно хорошие. Надо сказать, что спортсмены практически непрерывно участвуют в состязаниях различного уровня, которые, так или иначе, привлекают внимание спонсоров. Благодаря последним, в том числе компании Euronix, удается многое сделать для совершенствования материальной базы школы. Так например, у польской фирмы Plastex, которая входит в число ведущих изготовителей спортивных судов в мире, было приобретено 5 новых лодок на общую сумму 6000 евро. Из них две байдарки предназначены для детей, два каноэ для юных спортсменов и особая байдарка специально для Елизаветы Федоровой.

Сергей Трохачев







