Добро пожаловать в рекруты

Дата публикации: Вчера, 14:25

С 11 по 13 августа, в Нарвском замке пройдёт очередная реконструкция битвы под Нарвой, прозвучат залпы орудий Северной войны и будет звучать прекрасная старинная музыка, а одним из вечеров пройдут оперные представления. Вокруг будут прогуливаться прекрасные дамы в исторических костюмах и их галантные кавалеры пощеголяют в панталонах.

В Северном дворе замка пройдет ярмарка старых вещей, желающих будут обучать некоторым ремёслам, в том числе прядению и шитью, деревянной скульптуре и кузнечному делу. Можно будет попробовать себя в стрельбе из лука и в метании топора, и даже пострелять из мушкета. Дети смогут попробовать свои силы и смекалку в играх. Юношей завербуют в рекруты и обучат военной дисциплине, как это было 300 лет назад.

Поскольку в этом году программа Исторического фестиваля значительно более насыщенная, то вход на территорию замка происходит по билетам в субботний день фестиваля. Помимо баталии, с билетом можно посетить сам замок и Северный двор, где за монету двора можно купить сувенир.

Без билетов можно увидеть сражение на бастионе Глория в пятницу в 20 часов и построение солдат на Ратушной площади в субботу в 11 часов.