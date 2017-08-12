На традиционной летней ярмарке в Нарве будет приготовлена 15-метровая гриль-колбаса

Дата публикации: Сегодня, 14:32

В предстоящую субботу, 12 августа, с 10.00 до 16.00 в Нарве пройдет традиционная летняя ярмарка.

Как всегда ее организует Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвской городской управы. В этот раз ярмарка будет проходить на территории, прилегающей к Нарвскому филиалу Ида-Вирумааского центра профессионального образования по адресу Креэнхольми, 45 (на снимке).

В связи с проведением мероприятия будет перекрыто движение на улице Креэнхольми от перекрестка Маслова до перекрестка Кулгу. С планом ярмарки и схемой маршрутов можно ознакомиться на сайте www.narvalaat.ee

Впервые учителя и студенты поварского отделения приготовят самую длинную гриль-колбасу в Нарве – 15 метров в длину. Для посетителей будет работать кухня, где можно будет попробовать различные блюда на гриле. Традиционно на ярмарке будет работать кузница. Любители рукоделия смогут поучаствовать в мастер-классеВпервые на ярмарке будет работать фотолавка. Традиционно на ярмарке будут концерты и развлекательная программа. Будут проводиться конкурсы как для детей, так и для взрослых. Партнеры центра приготовили подарки и сувениры, которые будут разыгрываться в течение всей ярмарки.

Вход бесплатный.

По информации Ида-Вирумааского центра профессионального образования





