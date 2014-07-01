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Рисуем ВСЕ!

Дата публикации: Вчера, 22:11

Рисуем ВСЕ!

 

Нарвская центральная библиотека приглашает взрослых и детей на бесплатные мастер-классы по рисованию от студии Palette.

В пятницу 28 июля и 4 августа, время: 16.00-18.00.

Необходимо иметь при себе карандаши (мягкие простые В/2В/3В, цветные карандаши, ластик, бумагу для рисования, гуашь - 4августа).

Возрастной состав учащихся: не ограничен (детей младшего возраста ждем в сопровождении родителей).

28 июля под руководством художника-преподавателя рисуем «Разноцветное лето», мастер-класс по самой демократичной технике рисования - рисование цветными карандашами. Начало занятия в 16 часов. Вход свободный.

4 августа, с 16.00 - до18.00 мы предлагаем овладеть навыками, которые практикуют почти все художники - это копирование картин, которые Вам понравились. Это тоже особенная творческая работа. Для этого мастер-класса Вам понадобится не только карандаши, но и краски (гуашь). «Копируем мастеров»: мастер-класс (гуашь + цветной карандаш)

 

Нарвская центральная библиотека, отдел Искусства (4 этаж)

 

Рисуем ВСЕ!

 

 

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