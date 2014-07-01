Таллиннское шоссе будет частично закрыто

Дата публикации: Сегодня, 16:33

Укладка асфальта. Иллюстративное фото.

В период с 27 по 29 июля 2017 года будет производиться укладка верхнего слоя асфальтового покрытия на участке Таллиннского шоссе от ул. Раху до ул. Кереса (кольца).

В четверг 27 июля, стоит иметь ввиду, что будут полностью закрыты некоторые перекрёстки (если ехать к центру города):

• перекресток с улицей Тиймана;

• одна половина перекрестка с улицей Креэнхольми;

• одна половина перекрестка с улицей Энергия;

• выезды со дворов и парковок на данном участке Таллиннского шоссе.

В пятницу 28 июля (по направлению «из города») будут полностью закрыты:

• одна половина перекрестка с улицей Энергия;

• одна половина перекрестка с улицей Креэнхольми;

• выезды со дворов и парковок на данном участке Таллиннского шоссе

Суббота 29 июня — запасной день, когда работы могут проводиться, если их не удастся завершить. Асфальтирование может затянутся из-за дождей.

Выезд на новый асфальт до открытия движения категорически запрещён! Дорожники просят водителей следить за временными знаками и указаниями регулировщиков.

- Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше участие и понимание, - сообщает представитель фирмы-подрядчика ремонта N&V.

n По информации N&V OÜ