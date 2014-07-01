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Elisa поможет найти пропавшего любимца

Дата публикации: Сегодня, 09:20

Elisa в сотрудничестве со стартапом Canes предлагает новое приложение для быстрого поиска пропавших домашних любимцев при помощи автоматических сообщений, отправляемых хозяину, когда животное выходит за пределы заданной территории.

 

Elisa поможет найти пропавшего любимца

 

«Хозяин установит крохотное следящее устройство на ошейник или сбрую, чтобы затем проверять местоположение животного через мобильный интернет на смартфоне», - описал суть услуги член правления Elisa Андрус Хийепуу. «Пользователь может настроить это приложение на свой вкус, задав конкретную «домашнюю» территорию для питомца, например, только внутри дома или в саду. Как только животное выйдет за пределы данной территории, следящее устройство автоматически отправит хозяину извещение».

Благодаря емкому аккумулятору устройство работает без подзарядки целую неделю; его одинаково легко прикрепить к ошейнику крупной собаки или изящной кошечки.

Для эффективного отслеживания животного в приложении можно задать даже несколько «домашних» территорий, например квартиру и дачу, а также другие часто посещаемые места. К одному следящему устройству можно привязать до 3 пользователей. При необходимости третий пользователь (обычно это ребенок) тоже может просматривать получаемую информацию.
Приложение сейчас находится на стадии бета-тестирования, то есть Elisa хочет определить, насколько данная услуга может быть востребованной в Эстонии. Месячная плата за услугу – 2,99 евро. Подробности: https://www.elisa.ee/lemmikloom

 

Марика Райски,
менеджер Elisa по связям с общественностью

Elisa поможет найти пропавшего любимца

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