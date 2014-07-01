Правовая помощь за счет государства

В центре вниманияПравовая помощь за счет государства
Eesti Õigusbüroo окажет бесплатную юридическую помощь любому жителю Эстонии, чей средний доход брутто ниже, чем 1,5 среднего дохода брутто по стране, то есть чья заработная плата брутто составляет менее 1730 евро в месяц (данные за I квартал 2017 года).
Первые 2 часа для клиента бесплатно. Проект финансирует Министерство юстиции Эстонской Республики.
Правовая помощь предоставляется по всей Эстонии с небольшими исключениями по всем юридическим вопросам и во всех формах: консультация на месте, по телефону и электронной почте или через интернет-ресурсы. Консультацию можно получить как в рамках внесудебного производства, так и в суде. Людям также помогают составлять документы и общаться с официальными учреждениями.
Для получения бесплатной юридической помощи нужно заключить договор клиента, заплатив за это 5 евро. Бесплатная правовая помощь предоставляется только клиенту, заключившему договор с Eesti Õigusbüroo.
Финансирование правовой помощи проходит в трех этапах по системе 2+3+10.
Первые 2 часа: 5 евро за заключение договора, за исключением несовершеннолетних. Государство финансирует 100%.
Следующие 3 часа: для клиента в полцены (20 евро/час). Государство финансирует 50%.
Последующие 10 часов: клиенту до 40 евро/час. Государство финансирует 0%.
Как получить бесплатную юридическую помощь?
Самый быстрый и простой способ — это зарегистрироваться клиентом Ee-sti Õigusbüroo через интернет. После регистрации юрист сможет незамедлительно начать ознакомление с вашим делом.
Также это самый быстрый способ попасть на консультацию к юристу.
Зарегистрироваться можно в интернете по адресу www.juristaitab.ee.
В команду Eesti Õigus-büroo входят десятки опытных и квалифицированных юристов.
Консультации проводятся в 15 офисах Eesti Õigusbüroo в следующих городах Эстонии: Хаапсалу, Йыгева, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Нарва, Пайде, Пылва, Пярну, Раквере, Таллинн, Тарту, Валга, Вильянди и Выру.
Чем раньше вы обратитесь к юристу Eesti Õigus-büroo, тем успешнее сможете решить свою проблему.
Дополнительная информация:
тел. 6 880 400
электронный адрес:
abi@juristaitab.ee
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